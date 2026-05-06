Vastu Tips: घर में बांसुरी कहां रखें? जानें इससे जुड़े वास्तु नियम और उपाय
वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों का भी उल्लेख मिलता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक है घर में बांसुरी रखना। मान्यताओं के अनुसार, घर में बांसुरी रखने से न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि यह घर में सुख-शांति और समृद्धि भी लाती है।
वास्तु शास्त्र को हमारे जीवन में बेहद अहम माना गया है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति इसके नियमों का सही तरीके से पालन करता है, तो उसे सुख, समृद्धि और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं, यदि इन नियमों को नजरअंदाज किया जाए, तो जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों का भी उल्लेख मिलता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक है घर में बांसुरी रखना। मान्यताओं के अनुसार, घर में बांसुरी रखने से न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि यह घर में सुख-शांति और समृद्धि भी लाती है। साथ ही, यह भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने का भी एक सरल माध्यम माना जाता है।
घर में कहां रखें बांसुरी
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बांसुरी रखने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम यह है कि बांसुरी को ऐसी जगह पर रखा जाए, जहां घर के सभी लोगों की उस पर नजर पड़े, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। इसके अलावा, अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार अलग-अलग धातु से बनी बांसुरी को घर में स्थापित किया जा सकता है। बांसुरी को पूजाघर में रखना भी शुभ माना जाता है, और ध्यान रखें कि पूजा स्थल ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार, यदि बांसुरी को कमरे के दरवाजे के ऊपर या सोते समय सिरहाने के पास रखा जाए, तो इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे स्वस्थ बने रहते हैं।
किस धातु की रखें बांसुरी
अगर आप आर्थिक समस्याओं या पैसों की कमी से परेशान हैं, तो वास्तु के अनुसार चांदी या सोने की बांसुरी बनवाकर उसे घर या पूजाघर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। यदि यह संभव न हो, तो आप लकड़ी की बांसुरी भी पूजाघर में रख सकते हैं और उसकी नियमित रूप से पूजा करें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पूजाघर में रखी गई बांसुरी से शुभ फल प्राप्त करने के लिए उसे हमेशा तिरछे (एंगल में) रखकर स्थापित करना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आने लगती है।
बांसुरी से जुड़े उपाय
पैसों का आगमन
मान्यताओं के अनुसार, यदि घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांसुरी लगाई जाए, तो इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। जो लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें मुख्य द्वार पर बांसुरी टांगने की सलाह दी जाती है, इससे पैसों से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।
भगवान कृष्ण का वास
वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में बांसुरी स्थापित होती है, वहां भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर उनका आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में सुख-शांति का वातावरण रहता है।
क्लेश से छुटकारा
यदि वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़े या मनमुटाव बढ़ गए हैं, तो बिस्तर के सिरहाने बांसुरी रखने से लाभ मिलता है। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता आती है और आपसी समझ बेहतर होती है।
नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति
अगर आपको घर में नकारात्मक ऊर्जा का अहसास होता है, तो बांसुरी रखना एक सरल उपाय माना जाता है। वास्तु के अनुसार, बांसुरी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और घर से नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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