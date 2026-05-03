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Vastu Tips: घर में कहां लगाएं एसी, जानें सही दिशा और वास्तु के नियम

May 03, 2026 02:50 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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वास्तु शास्त्र में घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु की सही दिशा और स्थान को महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। घर, दुकान में लगाए जाने वाला एयर कंडीशनर (AC) वास्तु के अनुसार अग्नि तत्व से जुड़ा उपकरण माना जाता है।

Vastu Tips: घर में कहां लगाएं एसी, जानें सही दिशा और वास्तु के नियम

वास्तु शास्त्र में घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु की सही दिशा और स्थान को महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। घर, दुकान या किसी भी प्रतिष्ठान में लगाए जाने वाला एयर कंडीशनर (AC) वास्तु के अनुसार अग्नि तत्व से जुड़ा उपकरण माना जाता है। यदि इसे गलत दिशा में लगाया जाए, तो इसका असर मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और आर्थिक हालात पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि AC को किस दिशा में लगाना शुभ माना जाता है और किन दिशाओं में लगाने से बचना चाहिए।

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शुभ दिशा

घर में एसी लगवाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार एसी को हमेशा अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता हैष यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी होती है और बिजली से चलने वाले उपकरणों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के जीवन में सुख-समृद्धि आती है। वहीं एसी इस तरह लगाना चाहिए कि उसकी ठंडी हवा सीधे सिर पर न आए। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, बल्कि वास्तु के अनुसार भी इसे उचित नहीं माना जाता।

पश्चिम और उत्तर दिशा

इसके अलावा पश्चिम और उत्तर दिशा को AC लगाने के लिए सबसे बढ़िया माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, पश्चिम दिशा के जलदेव स्वामी वरुण देव हैं, यह दिशा शुक्र को समर्पित है। वहीं, उत्तर कुबेर की दिशा मानी गई हैं, जो देव खजांची हैं। इन दिशाओं में AC लगाने से घर में धन का प्रवाह अच्छा बना रहता है, वहीं AC की लाइफ भी अच्छी होती है। ये दिशाएं आपके बिजली बिल को भी कम करने में भी मददगार साबित हो सकती हैं।

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गलत दिशा

एसी लगाने के लिए दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पश्चिम दिशा का चयन करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर भूलकर भी AC या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से धन हानि, अनावश्यक खर्च और व्यापार में नुकसान की संभावना बढ़ जाती है।

इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम दिशा में भी AC लगाना वास्तु के अनुसार सही नहीं है। इस दिशा में लगाए गए इलेक्ट्रिक उपकरण जल्दी खराब हो सकते हैं।

पूर्व दिशा में भी AC लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बिजली खर्च बढ़ने की आशंका रहती है।

अगर आप भी इस गर्मी में अपने घर में नया एसी लगवाने जा रहे हैं, तो वास्तु के इन आसान नियमों का ध्यान जरूर रखें। इससे न केवल घर ठंडा रहेगा बल्कि जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता भी बनी रहेगी।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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