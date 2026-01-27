वास्तु टिप्स: बेडरूम में कहां रखनी चाहिए ड्रेसिंग टेबल? जानिए सही नियम

संक्षेप: वास्तु के मुताबिक यदि ड्रेसिंग टेबल सही दिशा में रखी जाती है और स्त्रियां इन दिशाओं में बैठकर शृंगार करती हैं, तब ये उनके सौभाग्य को बनाए रखती है। मान्यता है कि अगर ड्रेसिंग टेबल को गलत दिशा में रखा जाता है, तो इससे दांपत्य जीवन में आने वाली खुशियां हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं।

ड्रेसिंग टेबल बेडरूम का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसमें स्त्रियां मेकअप का सामान रखती हैं और साथ ही शृंगार करती है। वास्तु के मुताबिक यदि ड्रेसिंग टेबल सही दिशा में रखी जाती है और स्त्रियां इन दिशाओं में बैठकर शृंगार करती हैं, तब ये उनके सौभाग्य को बनाए रखती है। मान्यता है कि अगर ड्रेसिंग टेबल को गलत दिशा में रखा जाता है, तो इससे दांपत्य जीवन में आने वाली खुशियां हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। ऐसे में आज हम जानना बेहद जरूरी है कि बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल कहां रखना चाहिए।

सही दिशा बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल रखते हैं तब आपको ध्यान देना चाहिए कि यह घर के पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में ही रखी हो। इसके अलावा आप ड्रेसिंग टेबल को पूर्वोत्तर या पश्चिमोत्तर दिशाओं में भी रख सकते हैं। मान्यता है कि इन दिशाओं में ड्रेसिंग टेबल रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और पति -पत्नी के बीच मधुर संबंध बना रहता है।

गलत दिशा

वास्तु के मुताबिक कभी भी घर की दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम या दक्षिण-पूर्व दिशाओं में ड्रेसिंग टेबल नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपसी लड़ाइयां होती हैं। यदि आप ड्रेसिंग टेबल को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखती हैं तो यह आग के क्षेत्र में पानी होने जैसा है। ड्रेसिंग टेबल में दर्पण इस दिशा में नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह घर के लोगों के लिए दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में रखे ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर जब विवाहित स्त्रियां शृंगार करती हैं तब ये उनके जीवनसाथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और घर में शुभ कार्यों में अप्रत्याशित बाधा भी ला सकती है। साथ ही घर में धन संकट भी पैदा हो सकता है। इसलिए जरूरी कि यदि आप घर में ड्रेसिंग टेबल लाएं तो दिशा और स्थान का विशेष ध्यान रखें।

ध्यान रखें ये बातें

ड्रेसिंग टेबल से जुड़े कुछ और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे कि कोशिश करें ड्रेसिंग टेबल में लगा शीशा अधिक बड़ा न हो। गोल आकृति को छोड़कर किसी भी आकृति का शीशा बेडरूम में लगाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का नुकीला और टूटा आईना हो तो उसे बेडरूम से तुरंत हटा दें।