Vastu Tips: घर में कहां रखनी चाहिए चांदी की वस्तुएं? जानिए नियम

वास्तु शास्त्र में हर एक चीज को किस दिशा और किस जगह पर रखना चाहिए, इस बारे में जानकारी मिलती है। मान्यता है कि यदि चीजें उचित दिशा और स्थान पर ना रखा जाए, तो घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तु का यह नियम सिर्फ वस्तु पर ही नहीं बल्कि विशेष धातु जैसे सोना या चांदी पर भी लागू होती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि चांदी की बनी वस्तुओं को घर में कहां रखा जाए।

चांदी का महत्वहिंदू धर्म में चांदी को बेहद पवित्र और पूजनीय धातुओं में से माना गया है। इसका इस्तेमाल शादी के अलावा धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। जैसे हर धातु का संबंध किसी ना किसी ग्रह से होता है, ऐसे में चांदी का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चांदी का रंग सफेद होता है और ये चंद्रमा का प्रतीक है। इसलिए इसकी दिशा चंद्रमा की होनी चाहिए। ये उचित माना जाता है।

शुभ दिशा

मान्यता है कि ग्रह के उदय होने की दिशा में धातु को रखना शुभ होता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में मौजूद चांदी का जो भी सामान हो, जैसे बर्तन या आपके गहने, उसे अपने घर की पश्चिम दिशा में रखना ज्यादा शुभ होता है। तभी आपको चांदी लाभकारी परिणाम देगी और आपके लिए शुभ साबित होगी।

चांदी की वस्तुएं रखने का सही तरीका

घर में मौजूद चांदी के सामान को हमेशा लाल कपड़े में बांधकर या लपेटकर ही रखें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। ऐसे रखने से तनाव दूर होता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।चांदी को सही दिशा में रखने से धन, सम्मान और खुशहाली के रास्ते खुलते है।

इस दिशा में ना रखें

वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को यम की दिशा बताया गया है। वास्तु के जानकार कहते हैं कि इस दिशा में सोना-चांदी या मूल्यवान चीजों को कभी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेण कोण में भी सोने-चांदे के जेवर, मूल्यवान वस्तुएं और रुपया-पैसा नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे अग्नि तत्व से संबंधित दिशा माना गया है। ऐसे में इस दिशा में चांदी रखने से धन घटने लगता है।