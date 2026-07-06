वास्तु टिप्स: मकान की नींव खोदने से पहले क्या करना चाहिए?
bhumi pujan: नए घर की नींव खोदने से पहले घर में भूमि पूजन किया जाता है। यह पूजन क्या है और किसलिए यह शुभ माना जाता है और इसको करने के लिए क्या विधि है। यह जानें
Vastu tips, Bhumi pujan: नए घर की नींव खोदने से पहले घर में भूमि पूजन किया जाता है। अगर आप हाल ही में नए घर में जाने की योजना बना रहे हैं और खुद से इसका निर्माण करा रहे हैं तो भूमि पूजन जरूर करा लें। भूमि पूजन कराने से आपके लिए नया घर सुख समृद्धि देने वाला बनेगा और आपको लाभ देगा। वास्तु के अनुसार भूमि पूजन की खास मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि भूमि पूजन करने से आपके लिए नया घर शुभ होगा और आपके लिए कई तरह के अच्छे योग बनेंगे। इसके लिए कुछ विधि है, जिसके अनुसार वास्तु की पूजा की जाती है। यह परंपरा कोई नई नहीं है, सालों से लोग अपने घर को बनवाने से पहले इसका वास्तु पूजन करवाते हैं। वास्तु के अनुसार इसमें कई चीजों की जरूरत होती है।
यहां हम आपको बता रहे हैं उन चीजों के बारे में
अगर आप नया घर बनवाने जा रहे हैं तो आपको इसकी खुदाई के दौरान इसका भूमि पूजन कराएं। इसमें चांदी से बने नाग-नागिन, कछुआ, सुपाड़ी, कौड़ी, हल्दी और तांबे या पीतल के कलशआदि डाला जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती हैं। इसके अलावा आपको चांदी के सिक्के भी इस भूमि पूजन में चढ़ाने चाहिए। सभी लोगों के यहां अलग-अलग परंपरा के अनुसार भी चीजें होती है। उसी के अनुसार आपको इन चीजों को करना है।
क्या भूमि पूजन की छोटी सी विधि
भूमि को सबसे पहले समतल करें। फिर गाय के गोबर एवं गौमूत्र काे छिड़कें। शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन करें। घर के मुखिया के दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से कोहनी तक के नाप का गड्ढा करें। उस निकली हुई मिट्टी की जगह, किसी दूसरी जगह की मिट्टी से गड्ढा भरें। एक तांबे के कलश में नाग-नागिन का जोड़ा, कछुआ, एक चांदी की मछली, लक्ष्मी के चांदी के चरण, पंचरत्न, 11, 21या 51 सिक्के लाल कपड़े में बांधकर गड्ढे में रखें। गड्ढे में सात प्रकार का अनाज रखें। उसके बाद पंचामृत एवं पंचगव्य और पीली सरसों छिड़कें। फिर पूरे प्लॉट पर भी इस मिश्रण एवं पीली सरसों का छिड़काव करें। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रक्रिया के बाद आपके घर की जमीन पवित्र हो जाती है और आपको लाभ देती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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