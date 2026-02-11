Vastu Tips: घर में अलमारी की सही दिशा क्या होनी चाहिए? इन बातों का रखें ध्यान
Vastu Tips: कई लोग जगह की आभाव की वजह से अलमारी के ऊपर सामान रखते हैं, जो वास्तु के मुताबिक ठीक नहीं माना जाता है। यह आदत नकारात्मकता को बुलावा देने वाला माना गया है। इससे आपकी खुशियों और प्रगति पर किस तरह से बुरा असर पड़ सकता है।
वास्तु के मुताबिक घर में यदि रखे समान व्यवस्थित और उचित दिशा में हो, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे घर में पड़ता है। लेकिन अगर चीजें वास्तु के मुताबिक ना रखी गई हो, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। कई चीजें हैं जिन्हें सही दिशा में रखनी चाहिए।इ इन्हीं में से एक है अलमारी। यह लगभग हर घर में पाई जाती है। इसमें कपड़े और कीमती सामान रखा जाता है। अगर घर अलमारी रखते समय कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखा जाए तो इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। चलिए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक अलमारी को किस दिशा में रखना चाहिए।
किस दिशा में रखें अलमारी?
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अलमारी को हमेशा घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना बेहद शुभ होता है। इस दिशा में अलमारी रखने से घर में पैसों की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा अलमारी को पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। इन दिशाओं में रखी अलमारी में धन टिकता है और पैसों की कमी नहीं होती है। साथ ही घर में सकरात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है।
गलत दिशा
अलमारी को कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में अलमारी रखने से धन हानि और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अलमारी के दरवाजे दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलने चाहिए। ऐसा होने पर आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही अलमारी को अपने बेडरूम में इस तरह से रखा जाना चाहिए उनका दीवार के साथ संपर्क न हो।
सीधे जमीन पर ना रखें
इतना ही नहीं अलमारी को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके नीचे लकड़ी का पटिया, स्टैंड या आधार जरूर लगाएं। अलमारी के नीचे साफ कपड़ा या पन्नी भी बिछा सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है।
तिजोरी में रखें ये चीजें
वैसे ज्यादातर अलमारी में तिजोरी होती है। ध्यान रखें कि तिजोरी कभी खाली न रखें। उसमें थोड़े ही सही, पैसे या गहने जरूर रखें। अलमारी की तिजोरा में मां लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर जरूर रखनीा चाहिए।वास्तु के अनुसार अलमारी का रंग क्रीम या हल्का पीला होना शुभ माना जाता है। हरे या लाल रंग की अलमारी से बचना चाहिए, क्योंकि ये रंग आर्थिक अस्थिरता ला सकते हैं।
अलमारी के ऊपर ना रखें सामान
अलमारी रखने से पहले उसके नीचे स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। चाहें तो अलमारी के ऊपर भी स्वस्तिक बना सकते हैं। हालांकि कई लोग जगह की आभाव की वजह से अलमारी के ऊपर सामान रखते हैं, जो वास्तु के मुताबिक ठीक नहीं माना जाता है। यह आदत नकारात्मकता को बुलावा देने वाला माना गया है। इससे आपकी खुशियों और प्रगति पर किस तरह से बुरा असर पड़ सकता है। अलमारी के ऊपरी हिस्से को हमेशा साफ, हल्का और खाली रखने की कोशिश करें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
