वास्तु टिप्स: किचन में सिंक, एग्जॉस्ट फैन, फ्रिज रखने की सही दिशा क्या है?

वास्तु टिप्स: किचन में सिंक, एग्जॉस्ट फैन, फ्रिज रखने की सही दिशा क्या है?

संक्षेप:

अगर किचन का वास्तु बिगड़ता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे घर में पड़ता है। मान्यता है कि इससे घर में तनाव बढ़ता है। ऐसे में किचन में रखी हर एक चीज वास्तु के मुताबिक हो, तो घर में इसका सकरात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए आज हम जानेंगे कि किचन में सिंक, एग्जॉस्ट फैन, फ्रिज रखने की सही दिशा क्या है?

Jan 26, 2026 12:13 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
वास्तु शास्त्र के मुताबिक किचन घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रभाव पूरे घर में पड़ता है क्योंकि यही वह जगह है जहां भोजन बनता है और भोजन का सीधा असर परिवार की सेहत, सोच और ऊर्जा पर पड़ता है। ऐसे में किचन से जुड़े वास्तु नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर किचन का वास्तु बिगड़ता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे घर में पड़ता है। मान्यता है कि इससे घर में तनाव बढ़ता है। साथ ही बीमारी और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किचन में रखी हर एक चीज वास्तु के मुताबिक हो, तो घर में इसका सकरात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए आज हम जानेंगे कि किचन में सिंक, एग्जॉस्ट फैन, फ्रिज रखने की सही दिशा क्या है?

किचन में सिंक के लिए सही दिशा
सिंक किचन का एक अहम हिस्सा है। यहां सब्जियां धोने से लेकर बर्तनों की सफाई तरह के काम करते हैं। वास्तु के मुताबिक किचन के सिंक की सही दिशा जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। ऐसे में किचन सिंक को हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। इस दिशा में किचन सिंक घर की समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। ध्यान रखें कि किचन सिंक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। हमेशा सिंक ऐसी दिशा में होना चाहिए कि जब आप इसमें बर्तन धोएं तब आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो।

सिंक के लिए गलत जगह
वास्तु के मुताबिक कभी भी किचन सिंक को घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा सिंक घर के लोगों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। साथ ही आर्थिक तंगी बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी सिंक और गैस चूल्हा आसपास नहीं होना चाहिए। क्योंकि चूल्हा अग्नि, तो सिंक जल तत्व से जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। किचन में सिंक के नीचे कभी कभी डस्टबिन भी नहीं रखना चाहिए।

किचन में एग्जॉस्ट फैन कहां लगाएं?
किचन में एग्जॉस्ट फैन किसी भी दिशा में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु की मानें, तो किचन में एग्जॉस्ट फैन हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है।

किचन में फ्रिज कहां रखें
वास्तु के मुताबिक फ्रिज, जो कि शीतलता और ठहराव का प्रतीक है, को किचन में सही दिशा में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे भी किसी दिशा में नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि अगर किचन में फ्रिज गलत दिशा में रखा गया है, तो इस नकारात्मक प्रभाव पूरे घर में पड़ता है। ऐसे में इसे सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, किचन में फ्रिज रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण-पूर्व मानी जाती है। यह दिशा ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम दिशा भी फ्रिज रखने के लिए एक अच्छी विकल्प हो सकती है।

गलत दिशा
फ्रिज को कभी उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह दिशा देवताओं का स्थान माना जाता है। यहां फ्रिज रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम में भी फ्रिज रखने से घर के सदस्यों के बीच मतभेद और तनाव बढ़ सकता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
