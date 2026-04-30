Vastu Tips: पति-पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत करने के लिए आजमाएं ये वास्तु उपाय
Vastu Tips: अगर बार-बार पति-पत्नी के बीच अनबन हो रही है, तो इसकी एक वजह वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जो आपके रिश्तों को बचाते हैं और प्यार में मिठास बढ़ाते है।
अगर बार-बार पति-पत्नी के बीच अनबन हो रही है, तो इसकी एक वजह वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जो आपके रिश्तों को बचाते हैं और प्यार में मिठास बढ़ाते है। वास्तु के अनुसार, कई बार पति पत्नी का बेडरुम की ऊर्जा ठीक से बैलेंस न होने के कारण ऐसा होता है। चलिए कुछ उपाय के बारे में जानते हैं।
बेडरूम से जुड़े वास्तु टिप्स
- बेडरूम में बिस्तर कभी भी खिड़की से सटाकर न लगाएं। ऐसा करने से रिश्तों में तनाव होता है।
-वास्तु शास्त्र के मुताबिक हमेशा कमरे के अंदर कपल्स को लकड़ी का बेड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लोहे के बेड का इस्तेमाल न करें। ऐसे करने से रिश्तों में चिड़चिड़ापन और दूरियां पैदा होती हैं।
- हमेशा बेड पर सिंगल गद्दे का इस्तेमाल ही करें। दो अलग अलग गड्डे बेड पर न डालें। बेड पर हमेशा एक ही बड़े गद्दे का इस्तेमाल करें। दो अलग अलग गड्डे होने से मनमुटाव बढ़ता है।
- इसके अलावा बेड के ठीक सामने शीशा न रखें। अगर हो तो सोते समय उसे कपड़े से ढक दें।
-वास्तु शास्त्र के अनुसार, अपने बेडरूम के दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कटोरी के अंदर सेंधा नमक रखें यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और हर 15 दिन के अंदर इसे बदलें।
बेड के नीचे ना रखें ये चीजें
अपने बेड के नीचे पुराना कबाड़ा और जूते चप्पल न रखें। कोई भी लोहे का सामान न रखें। खाली जगह होने से ऊर्जा का बहाव सही रहता है और व्यक्ति का दिमाग भी शांत रहता है। इस बात का ख्याल रखें कि आपके बेडरूम का दरवाजा टूटा हुआ या उसमें किसी भी तरह की कोई दरार न हो। अगर कमरे का दरवाजा खुलने पर आवाज करता है तो तुरंत उसे ठीक करें और उसमें तेल लगाएं। ये आवाज घर में क्लेश का कारण बनती हैं।
बेडरूम की सजावट कैसे करें
कपल्स अपने कमरे के अंदर जो भी सजावट का सामान रखें वह जोड़े में ही रखें। जैसे दो तकिए, दो लैंप, दो साइड टेबल। यह दर्शाता है कि दोनों पार्टनर का दर्जा एक ही हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में लव बर्ड का जोड़ा लगाएं ऐसा करने से दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा और मनमुटाव भी दूर होगा।
बेडरूम का रंग कैसा हो
वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि कपल्स को अपने कमरे की दीवारों पर हल्के रंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा गहरे रंग क्रोध को बढ़ाते हैं।
कमरे में हमेशा हल्की खुशबू का इस्तेमाल करें। जैसे गुलाब या जैस्मिन की मोमबत्ती या डिफ्यूजर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
वास्तु के अनुसार, सोते समय अपने आप से मोबाइल को दूर रखें और टीवी को भी बंद कर दें। सोते समय इलेक्ट्रॉनिक फ्री जोन में रहें।
कमरे के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा में अपनी और अपने पार्टनर की हंसती हुई फोटो गोल्डन फ्रेम में लगाएं। ऐसे करना से रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहती है।
घी का दीपक जलाएं
घर में रोज घी का दीपक जलाना चाहिए। दीये की लौ दक्षिण दिशा में रखकर जलाएं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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