Vastu, वास्तु: तिजोरी कहां रखनी चाहिए, धन लाभ के लिए करें ये 5 तिजोरी के उपाय
tijori kaha rakhe, tijori ke upay : तिजोरी को सही दिशा और सही स्थान पर रखने से घर में पैसों का फ्लो बना रहता है, बरकत बनी रहती है और बेवजह के खर्चे रुकते हैं। अगर गलत दिशा में तिजोरी रख दी जाए तो कर्ज का कारण भी बन सकती है।
tijori kaha rakhe, tijori ke upay : वास्तु शास्त्र में तिजोरी या धन रखने वाले लॉकर को घर की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक माना गया है। तिजोरी को सही दिशा और सही स्थान पर रखने से घर में पैसों का फ्लो बना रहता है, बरकत बनी रहती है और बेवजह के खर्चे रुकते हैं। इसके विपरीत, अगर गलत दिशा में तिजोरी रख दी जाए तो धन हानि और कर्ज का कारण भी बन सकती है। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर की किस दिशा में तिजोरी रखनी चाहिए और इससे जुड़े जरूरी नियम क्या हैं-
तिजोरी कहां रखनी चाहिए, धन लाभ के लिए करें ये 5 तिजोरी के उपाय
तिजोरी रखने की सबसे शुभ दिशा क्या है?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, तिजोरी रखने के लिए घर का दक्षिण-पश्चिम कोना यानी नैऋत्य कोण सबसे उत्तम माना जाता है।
तिजोरी को कैसे रखें?
तिजोरी को कमरे के दक्षिण-पश्चिम कोने में इस तरह रखें कि इसका पिछला हिस्सा दक्षिण या पश्चिम दीवार की तरफ हो।
तिजोरी का दरवाजा किस दिशा में खुलना चाहिए?
तिजोरी का दरवाजा हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर खुलना चाहिए। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर जी की दिशा माना जाता है। इससे कुबेर देव की कृपा से धन लगातार बढ़ता रहता है।
किन दिशाओं में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए तिजोरी?
- तिजोरी का दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं खुलना चाहिए। दक्षिण यम की दिशा मानी जाती है। इससे धन की हानि हो सकती है।
- घर के उत्तर-पूर्व कोने में भारी-भरकम तिजोरी रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह कोना हल्का और साफ होना चाहिए। हालांकि, छोटा कैश बॉक्स यहां रखा जा सकता है, लेकिन भारी अलमारी या लॉकर नहीं।
- दक्षिण-पूर्व यानी अग्नि कोण में तिजोरी रखने से बेवजह का खर्च और कर्ज बढ़ सकता है।
तिजोरी से जुड़े असरदार वास्तु उपाय
- तिजोरी को सीधे जमीन या फर्श पर रखने की बजाय उसके नीचे कोई स्टैंड, लकड़ी का पाटा या कपड़ा जरूर बिछाएं। धन को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए इसे सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए।
- तिजोरी के अंदर उत्तरी दीवार पर एक छोटा सा आईना इस तरह लगाएं कि तिजोरी खोलते ही उसमें रखे पैसे और गहने दिखाई दें। वास्तु में माना जाता है कि शीशे में धन का प्रतिबिंब दिखने से धन दोगुना बढ़ता है।
- जिस तिजोरी में पैसे हों, उसके आस-पास या ठीक नीचे कभी भी जूते-चप्पल या गंदे कपड़े न रखें। इससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है।
- तिजोरी को कभी भी पूरी तरह खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें हमेशा कुछ सिक्के, चांदी का सिक्का, या गणेश-लक्ष्मी की छोटी प्रतिमा/तस्वीर जरूर रखें।
- तिजोरी को कभी भी सीढ़ियों के नीचे, टॉयलेट की दीवार से सटाकर या छत के बीम के ठीक नीचे नहीं रखना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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