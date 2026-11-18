वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से किचन में रखी हुई कुछ चीजें घर की शांति को आसानी से भंग कर सकती हैं। जानिए किचन में कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए?

वास्तुशास्त्र में किचन को घर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक सारा खाना यही बनता है तो ऐसे में इसका संबंध परिवार के सदस्यों की हेल्थ के साथ-साथ घर की सुख-शांति से भी जुड़ा होता है। मान्यता के अनुसार किचन में ही अन्नपूर्णा देवी का वास होता है। वास्तु नियम के अनुसार किचन में रखी हुई हर एक चीज का घर की एनर्जी से खास लेनादेना है। ऐसे में जाने-अनजाने में भी यहां पर ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिससे चीजें खराब हो। तो चलिए जानते हैं कि किचन में किन चीजों को रखने से घर की शांति भंग हो सकती है?

वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में ना रखें ये सामान- टूटे हुए बर्तन कई बार हल्के से चटके और टूटे हुए बर्तन को भी लोग संभालकर रख लेते हैं। कप का हैंडल टूटने के बाद भी कुछ लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तु नियम के हिसाब से इससे घर की शांति बुरी तरह से भंग होती है। टूटी हुई प्लेट, कप या फिर कोई भी बर्तन किचन से तुरंत ही हटा देनी चाहिए। इससे घर की एनर्जी सही रहती है।

मेडिकल से जुड़ा सामान कई बार लोग जल्दबाजी में किचन के फ्रिज पर दवाई या फिर मेडिकल से जुड़े बाकी सामान रख देते हैं। वास्तु नियम के अनुसार किचन में मेडिकल से जुड़ी कोई भी चीज रखना सही नहीं है। वास्तु मान्यता है कि इससे घर के सदस्यों की हेल्थ और आर्थिक स्थिति पर गलत असर पड़ता है। ऐसे में मेडिकल से जुड़ी चीजों को किचन से दूर ही रखना बेहतर होगा।

गैस चूल्हे के सामने शीशा कई लोग डेकॉर के नाम पर गैस चूल्हे के आगे शीशा रख देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। अगर शीशे में गलती से भी गैस चूल्हा या फिर आग दिखती है तो इससे घर की शांति भंग होनी तय है। वास्तु नियम के अनुसार ऐसा होने पर घर के सदस्यों में तनाव और गुस्सा देखा जाएगा। अगर आप किचन में शीशा डेकॉर के लिए लगा भी रहे हैं तो उसकी सही दिशा का ध्यान जरूर रखें।

पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान वास्तु नियम के अनुसार किचन में पुराना मिक्सर, जूसर या फिर टोस्टर नहीं रखना चाहिए। इसे समय रहते यहां से हटा दें। खराब सामान इकट्ठा करने से ना सिर्फ जगह खराब होती है बल्कि वास्तु में माना जाता है कि ये घर में नेगेटिविटी को काफी अट्रैक्ट करते हैं। इससे खराब एनर्जी घर में ही स्टक रह जाती है।