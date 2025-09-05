Vastu tips:सुख समृद्धि और धन चाहिए तो आज से शुरू कर दें ये वास्तु उपाय

आज हर कोई अपनी जिंदगी में आसानी से उपाय करके सुख-समृद्धि पाना चाहता है। इसलिए यहां जानें ऐसे वास्तु उपायों के बारे में, जो आपकी लाइफ को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इन उपायों को रोजाना करने से वास्तु दोष दूर होता है और जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है।

आज हर कोई अपनी जिंदगी में आसानी से उपाय करके सुख-समृद्धि पाना चाहता है। इसलिए यहां हम आपको बता रहें ऐसे वास्तु उपायों के बारे में। जो आपकी लाइफ को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इन उपायों को रोजाना करने से वास्तु दोष दूर होता है और जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। जानें इन उपायों के बारे में

अपने घर में बेड को और बेड के नीचे बिल्कुल भी गंदगी ना रखें। अगर आपका कमरा गंदा रहेगा, तो सभी कुछ खराब रहेगा, घर के लोग तनाव में रहेंगे, आपका नुकसान होगा और गुस्सा आएगा। इसलिए घर को साफ सुथरा रखें और चीजों को उनकी जगह पर रखें।

आप घर के अग्निकोण में एक सुवर्ण लक्ष्मी का चित्र लगाएं, वहां मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए थोड़े चावल भी रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी, ये आसान सा उपाय आपको लाभ देगा। सुख समृद्धि और धन का आगमन होगा।

वास्तु के अनुसार घर के 11 मोर के पंख घर ले आएं, इसके बाद घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में एक मिट्टी के बर्तन में इन्हें रखें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आएगी। सुख-समृद्धि का आगमन होगा।

अगर घर से नेगेटिव एनर्जी को भगना चाहते हैं, तो घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कांच की अलग-अलग कटोरियों में हरि इलाइची, लौंग, साबुत दालचीनी एवं सुपारी रखें। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ये आसान सा उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

घर के ईशान कोण में एक चांदी के बर्तन रखें, इसमें चावल भरकर रखने से घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। इसके अलावा घर के ब्रह्मस्थान पर रोजाना ओम का जाप करें या फिर इस मंत्र को चलाएं। इससे पॉजिटिविटी आती है।