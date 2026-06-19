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Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सफलता पाने के लिए शनिवार को क्या करना चाहिए?

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Vastu Tips for Saturday: शनि कृपा पाने के लिए शनिवार का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शनि कृपा होने पर व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। जानें सफलता पाने के लिए वास्तु अनुसार शनिवार को क्या करना चाहिए।

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सफलता पाने के लिए शनिवार को क्या करना चाहिए?

Shaniwar ko kya upay karna chaiye: ज्योतिष और वास्तु के अनुसार, शनिवार का दिन शनिदेव को अतिप्रिय है। इस दिन न्याय देवता शनिदेव की विधि-विधान से पूजा की जाती है और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शनिदेव की शरण में रहने वाले जातक सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। शनि को 'मोक्ष प्रदाता' भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह वरदान शनिदेव को भगवान शिव ने प्रदान किया था। ज्योतिष में शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन भगवान शिव और शनिदेव की आराधना करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि शनिवार को कुछ कार्यों या उपायों को करके शनि कृपा प्राप्त की जा सकती है। शनि कृपा होने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और कार्यों और करियर में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शनिवार को किन उपायों को करने से शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है और वह व्यक्ति को कम परेशान करते हैं।

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वास्तु अनुसार सफलता पाने के लिए शनिवार को क्या करना चाहिए-

1. वास्तु के अनुसार, शनिवार को पक्षियों के चुगने के लिए उड़द की दाल या सतनाजा डालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने शनि ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है और जातक को सफलता मिलती है।

2. शनिवार की शाम पितरों के नाम का दीया जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

3. शनिवार को अपने घर या स्थान के जाले जरूर साफ करने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के रास्ते की बाधा हटती है। शनिवार को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मान्यता है कि यह तरक्की में रुकावट का कारण बनते हैं।

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4. वास्तु के अनुसार, शनिवार को घर के मंदिर में चढ़ाए हुए सूखे फल किसी पीपल के नीचे चढ़ा देना चाहिए या प्रवाहित कर देना चाहिए। शनिवार को किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए।

5. शनिवार को छाया का दान अत्यंत शुभ माना गया है। शनिवार को एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें सिक्का डालकर अपना चेहरा देखकर किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति को सफलता के साथ सुख-समृद्धि प्राप्त होती है।

इस बात का रखें ध्यान: वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार का रंग काला नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि इससे जीवन में संघर्ष बढ़ता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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