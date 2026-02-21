Hindustan Hindi News
Vastu Tips: होली से पहले घर से बाहर कर दें ये चीजें, नेगेटिविटी दूर होते ही जिंदगी में आएंगे सकारात्मक बदलाव

Feb 21, 2026 03:08 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
होली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर एक त्योहार के साथ घर की सफाई विशेष रूप से की जाती है। नीचे विस्तार से जानें कि वास्तुशास्त्र के हिसाब होली से पहले किन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए?

Vastu Tips for Holi: किसी भी तीज-त्योहार से पहले घर की सफाई होना लाजमी है। हालांकि इसके बाद भी कई लोग घर में ऐसी चीजें रखे रहते हैं जोकि वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। त्योहार से पहले घर की सफाई करने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएंगे और घर के हर एक कोने में पॉजिटिविटी रहे। अब होली आने वाली है। हर कोई होली की तैयारियां में जुट चुका है। रंगभरी एकादशी के से ही लोग होली की मस्ती में झूमते दिखेंगे। हिंदू पंचांग के हिसाब से इस बार होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी भी त्योहार से पहले घर की साफ-सफाई सही तरीके से करनी चाहिए और इस दौरान कुछ चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर से सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है और घर में खुशहाली आती है।

घर से बाहर कर दें ये चीजें

शास्त्र के हिसाब से होली नजदीक आते ही घर में टूटी पड़ी हुई चीजों को सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो इसे भी बाहर कर देना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से घर में तीज-त्योहार जैसे पावन दिनों में टूटी हुई चप्पल या जूते नहीं होने चाहिए। साथ ही घर से टूटे हुए बर्तन भी निकाल देने चाहिए। अगर ये चीजें घर में हैं तो होली से पहले इन्हें बाहर कर देने से हर एक कोने में पॉजिटिवि एनर्जी आएगी। दरअसल इन चीजों में नेगेटिव एनर्जी रहती है और इनके होने से घर की पॉजिटिविटी इफेक्ट होती है। ऐसे में इनको हटा देना ही उचित होता है।

पूजा घर से दूर करें ये चीजें

वहीं घर के पूजा स्थल से आप टूटी हुई मूर्तियां हटा देंगे तो घर का वास्तु अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आम तौर पर देखा जाता है कि लोग खंडित पड़ी हुई मूर्तियों को इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि मौका मिलते ही उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। ऐसे में ये खंडित चीजें घर में कई दिनों तक रह जाती है और इनके नेगेटिव वाइब्रेशन से घर का वास्तु गड़बड़ा जाता है। इसी वजह से किसी भी त्योहार या पूजा से पहले इन्हें किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। वहीं अगर घर में कोई टूटा हुआ शीशा है तो उसे भी इस दौरान घर से बाहर का रास्ता दिखा देना ही बेहतर माना जाता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

