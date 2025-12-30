वास्तु शास्त्र: नए घर में शिफ्ट होने से पहले जरूर करें ये काम, बूरी नजर से होगी सुरक्षा

संक्षेप: वास्तु शास्त्र के अनुसार, नए घर में शिफ्ट होने से पहले कुछ विशेष उपाय करना बहुत जरूरी है। ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, बुरी नजर से रक्षा करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं।

नया घर जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। यह वह स्थान है, जहां परिवार के सपने साकार होते हैं और सुख-शांति का वास होता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, नए घर में शिफ्ट होने से पहले कुछ विशेष उपाय करना बहुत जरूरी है। ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, बुरी नजर से रक्षा करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। अगर इन उपायों को नजरअंदाज किया जाए, तो घर में कलह, धन हानि, स्वास्थ्य समस्या या वास्तु दोष बढ़ सकता है। चाहे अपना घर हो या किराए का, शिफ्ट होने से पहले ये काम जरूर करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार सुखी रहता है। आइए जानते हैं प्रमुख उपाय।

शुभ मुहूर्त और गृह प्रवेश पूजा का महत्व नए घर में प्रवेश करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देखें। सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार जैसे दिन और अभिजीत, लाभ या अमृत चोघड़िया में प्रवेश करना सबसे शुभ है। अनुभवी पंडित से शुभ लग्न और नक्षत्र देखकर तारीख तय करें। गृह प्रवेश पूजा में गणेश, लक्ष्मी, विष्णु और वास्तु पूजा करवाएं। नवग्रह शांति और हवन जरूर कराएं। इससे वास्तु दोष और पितृ दोष दूर होते हैं। बिना मुहूर्त के प्रवेश करने से राहु-केतु का प्रभाव बढ़ता है। पूजा के बाद दाहिने पैर से घर में प्रवेश करें और कलश लेकर जाएं।

घर की शुद्धि - नमक पोछा और गंगाजल छिड़काव घर में शिफ्ट होने से पहले पूरी सफाई करवाएं। समुद्री नमक (सी सॉल्ट) पानी में मिलाकर पूरे घर में पोछा लगवाएं। यह पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर को शुद्ध करता है। हर कमरे के कोने में विशेष ध्यान दें। इसके बाद गंगाजल या गौमूत्र मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। मुख्य द्वार, पूजा घर और रसोई पर ज्यादा छिड़कें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है और परिवार को सुरक्षा मिलती है।

बुरी नजर से सुरक्षा के सरल उपाय मुख्य द्वार पर नींबू और 7 हरी मिर्च धागे में पिरोकर टांगें। इसे हर शनिवार बदलें। यह बुरी नजर को घर में प्रवेश करने से रोकता है। द्वार पर स्वास्तिक या ओम चिह्न बनाएं। तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं, यह बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। घर में प्रवेश से पहले मिट्टी का दीपक घी डालकर जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' या गायत्री मंत्र जपें। पहली रात दीपक जलाकर जागरण करें या भजन करें। इससे घर में दिव्य ऊर्जा आती है और बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है।

अन्य शुभ उपाय गृह प्रवेश के दिन काले कुत्ते को रोटी और गाय को गुड़-चना खिलाएं। इससे राहु-केतु शांत होते हैं। घर में पहले पूजा सामग्री और कलश रखें। नए घर में पहली रसोई में खीर बनाकर भोग लगाएं। ये उपाय करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

नए घर में शिफ्ट होने से पहले ये उपाय करने से बुरी नजर से सुरक्षा मिलती है और घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। वास्तु नियमों का पालन करें, तो जीवन में समृद्धि और खुशियां आएंगी।