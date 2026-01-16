Vastu tips: क्या पूजा में आप भी रखते हैं ये चीजें, जानें क्यों खास है इन्हें रखना

संक्षेप: पूजा-पाठ में काम आने वाली वस्तुओं का बहुत अधिक महत्व होता है। इन चीजों को आपको रोज पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। मंदिर में इन्हें रखने से लाभ होता है। लेकिन इनसे जुड़ी कुछ बातों को आपको जानना चाहिए

पूजा-पाठ में काम आने वाली वस्तुओं का बहुत अधिक महत्व होता है। इन चीजों को आपको रोज पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। मंदिर में इन्हें रखने से लाभ होता है। लेकिन इनसे जुड़ी कुछ बातों को आपको जानना चाहिए कि इनका क्या महत्व है, और ये चीजों क्यों आपके मंदिर में होनी चाहिए।यहां आप इन चीजों के बो में जान सकते हैं।

घर में रखें शंख हर घर में शंख जरूर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मीजी का वास होता है। शंख से विष्णुजी को स्नान भीकराया जाता है। माता लक्ष्मी और विष्णुजी की पूजा में इसे रखना अनिवार्य है। ऐसा कहा जाता है कि शंख में जो भी जल रखा जाता है, वो पवित्र हो जाता है। शंख समुद्रमंथन में निकला था। सूर्य व चंद्र के समान देवस्वरूप है जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है, वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है।

पूजा में रखें सुपारी: अगर आप विशेष पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको इस पूजा में सुपारी रखनी चाहिए। सुपारी को गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। पूजा में काम आने वाली सुपारी छोटी और ऊपर से शिखर जैसे आकार की होती है। इसलिए इसे गणेश स्वरूप मानकर पूजामें जरूर रखा जाता है।

पूजा में रखें अक्षत: पूजा में अक्षत भी रखें जाते हैं। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अक्षत चढ़ाने का मतलब है कि हमारी पूजा अक्षत की तरह पूर्ण हो। ध्यान रखें कि अक्षत टूटा हुआ बिल्कुल न हो।

पूजा में रखें दूर्वा: इसे दूब भी कहते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत ले जाते समय जो बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, उनसे दूब घास उत्पन्न हुई। यह गणेश जी को बेहद प्रिय है।

दीपक : पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें पांच तत्व हैं मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। इसलिए इसे पूजा में रखना अनिवार्य है। इसमें घी और रुइ की बाती डालकर प्रज्जव्लित की जात है। इन पांच तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः हर हिंदू अनुष्ठान में पंचतत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है।