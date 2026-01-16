Vastu tips: क्या पूजा में आप भी रखते हैं ये चीजें, जानें क्यों खास है इन्हें रखना

Hindustan Hindi News
Jan 16, 2026 09:15 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
पूजा-पाठ में काम आने वाली वस्तुओं का बहुत अधिक महत्व होता है। इन चीजों को आपको रोज पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। मंदिर में इन्हें रखने से लाभ होता है। लेकिन इनसे जुड़ी कुछ बातों को आपको जानना चाहिए कि इनका क्या महत्व है, और ये चीजों क्यों आपके मंदिर में होनी चाहिए।यहां आप इन चीजों के बो में जान सकते हैं।

घर में रखें शंख

हर घर में शंख जरूर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मीजी का वास होता है। शंख से विष्णुजी को स्नान भीकराया जाता है। माता लक्ष्मी और विष्णुजी की पूजा में इसे रखना अनिवार्य है। ऐसा कहा जाता है कि शंख में जो भी जल रखा जाता है, वो पवित्र हो जाता है। शंख समुद्रमंथन में निकला था। सूर्य व चंद्र के समान देवस्वरूप है जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है, वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है।

पूजा में रखें सुपारी: अगर आप विशेष पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको इस पूजा में सुपारी रखनी चाहिए। सुपारी को गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। पूजा में काम आने वाली सुपारी छोटी और ऊपर से शिखर जैसे आकार की होती है। इसलिए इसे गणेश स्वरूप मानकर पूजामें जरूर रखा जाता है।

पूजा में रखें अक्षत: पूजा में अक्षत भी रखें जाते हैं। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अक्षत चढ़ाने का मतलब है कि हमारी पूजा अक्षत की तरह पूर्ण हो। ध्यान रखें कि अक्षत टूटा हुआ बिल्कुल न हो।

पूजा में रखें दूर्वा: इसे दूब भी कहते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत ले जाते समय जो बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, उनसे दूब घास उत्पन्न हुई। यह गणेश जी को बेहद प्रिय है।

दीपक : पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें पांच तत्व हैं मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। इसलिए इसे पूजा में रखना अनिवार्य है। इसमें घी और रुइ की बाती डालकर प्रज्जव्लित की जात है। इन पांच तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः हर हिंदू अनुष्ठान में पंचतत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
