Vastu Tips: घर में इस धातु की रखें मछली की प्रतिमा, धन-वैभव में होगी वृद्धि!
वास्तु के मुताबिक घर में मछली की प्रतिमा रखना बेहद शुभ माना जाता है। यह न सिर्फ धन आकर्षित करती है बल्कि घर में खुशहाली और शुभ समाचार भी लाती है। अगर आपकी जिंदगी में पैसों की दिक्कतें हैं, तरक्की रुक-सी गई है या व्यवसाय में मनचाहा फल नहीं मिल रहा, तो यह उपाय आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में रखी हर चीज अपनी ऊर्जा होती है, जो पूरे घर को प्रभावित करती है। कहते हैं अगर सभी चीजों को सही दिशा और व्यवस्थित रखा जाए, घर में इसका सकरात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर चीजें वास्तु के मुताबिक ना हो, तो घर के सदस्यों पर बुरा असर पड़ता है। घर में तनाव, विवाह और कहल की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में कई सारे लोग अपने घर में मछली को रखना पसंद करते हैं। बाजार में अलग-अलग धातु के मछली उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि घर में किस धातु की मछली रखनी चाहिए। चलिए इसे रखने के नियम और फायदे जानते हैं।
मछली रखना होता है शुभ
चांदी की मछली
वास्तु के मुताबिक चांदी की मछली रखना घर में बेहद शुभकारी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मछली का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। वहीं चांदी की धातु का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से हैष चंद्रमा शांति और मानसिक संतुलन का प्रतीक है जबकि शुक्र वैभव और धन का कारक माना जाता है। इसी वजह से लोग घरों में चांदी की मछली रखते हैं। लेकिन इसे ऐसे ही किसी जगह नहीं रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक चांदी की मछली को घर की ईशान दिशा (नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर) में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। मछली का मुख हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए।
पीतल की मछली
लेकिन आजकल चांदी की कीमत आसमान छू रहा हैं। ऐसे में लोग इसे खरीद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप पीतल की मछली को खरीदकर घर में रख सकते हैं। ये भी शुभ मानी जाती हैं। वास्तु शास्त्र में पीतल को एक शुद्ध और पवित्र धातु माना गया है। पीतल की मछली घर में रखने घर से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। वास्तु के मुताबिक पीतल की मछली को भी घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में रखना शुभ होता है। इससे धन के आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। यह व्यापार में उन्नति और करियर में ग्रोथ लाने में सहायक मानी जाती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
