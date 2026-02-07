Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu Tips Placing a metal fish statue in your home will bring increased wealth and prosperity
Vastu Tips: घर में इस धातु की रखें मछली की प्रतिमा, धन-वैभव में होगी वृद्धि!

Vastu Tips: घर में इस धातु की रखें मछली की प्रतिमा, धन-वैभव में होगी वृद्धि!

संक्षेप:

वास्तु के मुताबिक घर में मछली की प्रतिमा रखना बेहद शुभ माना जाता है। यह न सिर्फ धन आकर्षित करती है बल्कि घर में खुशहाली और शुभ समाचार भी लाती है। अगर आपकी जिंदगी में पैसों की दिक्कतें हैं, तरक्की रुक-सी गई है या व्यवसाय में मनचाहा फल नहीं मिल रहा, तो यह उपाय आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है।

Feb 07, 2026 06:21 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में रखी हर चीज अपनी ऊर्जा होती है, जो पूरे घर को प्रभावित करती है। कहते हैं अगर सभी चीजों को सही दिशा और व्यवस्थित रखा जाए, घर में इसका सकरात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर चीजें वास्तु के मुताबिक ना हो, तो घर के सदस्यों पर बुरा असर पड़ता है। घर में तनाव, विवाह और कहल की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में कई सारे लोग अपने घर में मछली को रखना पसंद करते हैं। बाजार में अलग-अलग धातु के मछली उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि घर में किस धातु की मछली रखनी चाहिए। चलिए इसे रखने के नियम और फायदे जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मछली रखना होता है शुभ
वास्तु के मुताबिक घर में मछली की प्रतिमा रखना बेहद शुभ माना जाता है। यह न सिर्फ धन आकर्षित करती है बल्कि घर में खुशहाली और शुभ समाचार भी लाती है। अगर आपकी जिंदगी में पैसों की दिक्कतें हैं, तरक्की रुक-सी गई है या व्यवसाय में मनचाहा फल नहीं मिल रहा, तो यह उपाय आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। चलिए जानते हैं कि किस धातु की मछली रखें।

चांदी की मछली
वास्तु के मुताबिक चांदी की मछली रखना घर में बेहद शुभकारी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मछली का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। वहीं चांदी की धातु का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से हैष चंद्रमा शांति और मानसिक संतुलन का प्रतीक है जबकि शुक्र वैभव और धन का कारक माना जाता है। इसी वजह से लोग घरों में चांदी की मछली रखते हैं। लेकिन इसे ऐसे ही किसी जगह नहीं रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक चांदी की मछली को घर की ईशान दिशा (नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर) में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। मछली का मुख हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: ऑफिस में इस जगह ना रखें पानी की बोतल और चाय का कप
ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: कार में एसेंशियल ऑयल की शीशी टांगना शुभ या अशुभ?
ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: बेड पर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? जान लें इसका नुकसान
ये भी पढ़ें:सिर से कर्ज का बोझ हटाएंगे ये 5 उपाय, घर में आएगा पैसा और बढ़ेगी सुख-समृद्धि

पीतल की मछली
लेकिन आजकल चांदी की कीमत आसमान छू रहा हैं। ऐसे में लोग इसे खरीद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप पीतल की मछली को खरीदकर घर में रख सकते हैं। ये भी शुभ मानी जाती हैं। वास्तु शास्त्र में पीतल को एक शुद्ध और पवित्र धातु माना गया है। पीतल की मछली घर में रखने घर से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। वास्तु के मुताबिक पीतल की मछली को भी घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में रखना शुभ होता है। इससे धन के आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। यह व्यापार में उन्नति और करियर में ग्रोथ लाने में सहायक मानी जाती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Vastu Tips
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने