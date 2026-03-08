Vastu Tips: किस दिन नहीं खरीदना चाहिए फर्नीचर, जानिए इससे जुड़े वास्तु नियम
घर की सजावट में फर्नीचर का अहम भूमिका होती है। इसके लिए पैसा भी खूब खर्च करना पड़ता है। फर्नीचर सामानों में टेबल, बिस्तर, सोफा, आलमारी आदि आते हैं। ज्यादातर लोग लकड़ी के फर्नीचर को घर में लाते हैं। हालांकि ये लोहे, प्लास्टिक आदि के भी बनते हैं। लेकिन कई बार इसे घर में गलत जगह और दिशा में रख दिया जाता है, जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं वास्तु के मुताबिक अगर इसे शुभ दिन पर नहीं खरीदा जाए, तो भी यह वास्तु दोष का कारण बन सकता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि फर्नीचर किसी दिन खरीदना चाहिए और इससे जुड़े अन्य नियम भी जानेंगे।
किस दिन नहीं खरीदना चाहिए फर्नीचर के सामान
वास्तु के मुताबिक मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन फर्नीचर या लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। इन दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन फर्नीचर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि वह फर्नीचर किस पेड़ की लकड़ी का बना हुआ है।
इस बात भी रखें ख्याल
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर अमावस्या वाले दिन शुक्रवार पड़ रहा हो तो भी उस दिन फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है।
किस लकड़ी के फर्नीचर होते हैं शुभ
वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी सकारात्मक ऊर्जा वाले पेड़ की लकड़ी ही उपयोग में लानी चाहिए। शीशम, चंदन, नीम, अशोक, सागवान, साल व अर्जुन, ये सभी शुभ फल देने वाले होते हैं।
फर्नीचर का आकार
वास्तु के मुताबिक फर्नीचर खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जिन फर्नीचर के किनारे नुकीले होते हैं, उन्हें नहीं खरीदने चाहिए। मान्यता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा देते है। इसलिए गोलाकार किनारे वाले फर्नीचर ही खरीदने चाहिए।
कहां ना रखें
फर्नीचर के लिए खरीदी लकड़ी को कभी भी उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। वरना आर्थिक नुकसान होता है। फर्नीचर बनवाने का काम हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा से शुरू करना चाहिए।
कहां रखें लकड़ी का फर्नीचर
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के किसी भी कमरे में, ड्राइंग रूम में या अन्य किसी जगह पर लकड़ी का फर्नीचर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आग्नेय कोण, यानि दक्षिण-पूर्व दिशा बेहद शुभ होती है।। क्योंकि इस दिशा का संबंध काष्ठ, यानि लकड़ी से होता है अतः आग्नेय कोण में लकड़ी का फर्नीचर रखने से उस दिशा से संबंधित तत्वों का शुभ फल प्राप्त होता है।
रंग का भी रखें ख्याल
ध्यान रखें कि काले या बहुत गहरे रंग का फर्नीचर न लें, क्योंकि इससे घर का माहौल भारी लगने लगता है। लाल और पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं होता, इसलिए इन रंगों को सीमित रखें। कभी भी पुराना, टूटा या खराब फर्नीचर घर में न रखें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
