Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu Tips Never keep your computer or laptop in this direction You might face problems
Vastu Tips: इस दिशा में भूलकर भी ना रखें कंप्यूटर-लैपटॉप, झेलनी पड़ सकती है परेशानी!

Vastu Tips: इस दिशा में भूलकर भी ना रखें कंप्यूटर-लैपटॉप, झेलनी पड़ सकती है परेशानी!

संक्षेप:

वास्तु के मुताबिक यदि घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो उसे उचित दिशा में रखना बेहद शुभ होता है। क्योंकि वास्तु की मानें, तो यदि घर में कंप्यूटर या लैपटॉप सही दिशा में ना रखा हो, तो यह करियर या नौकरी की तरक्की में बाधा बन सकता है।

Jan 07, 2026 02:36 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कंप्यूटर या लैपटॉप आज के समय में सभी की जरूरत बन गई है। ऑफिस वर्क से लेकर पढ़ाई तक सारे काम लैपटॉप से होता है। ऐसे में इन्हें लोग घर में व्यवस्थित रखते हैं। वास्तु के मुताबिक यदि घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो उसे उचित दिशा में रखना बेहद शुभ होता है। क्योंकि वास्तु की मानें, तो यदि घर में कंप्यूटर या लैपटॉप सही दिशा में ना रखा हो, तो यह करियर या नौकरी की तरक्की में बाधा बन सकता है। चलिए जानते हैं कि इन्हें घर में कहां रखना चाहिए और कहां नहीं?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लैपटॉप रखने की सबसे सही दिशा
घर में कंप्यूटर का सही दिशा में होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि इससे घर में चल रही नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। वास्तु के मुताबिक लैपटॉप या कंप्यूटर को दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। वहीं, जब व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है तब उसका मुंह थोड़ा दाई तरफ होना चाहिए।

उत्तर-पूर्व दिशा में भी रखें
इसके अलावा कंप्यूटर वाली जगह फूल और शोपीस भी रखा जा सकता है। इसे उत्तर-पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है। क्योंकि इस दिशा को ज्ञान और बुद्धिमत्ता से जोड़ा जाता है। अगर कंप्यूटर या स्टडी टेबल इस दिशा में रखी जाए, तो सीखने की क्षमता बढ़ती है और साथ ही फोकस भी बढ़ता है। इसलिए कंप्यूटर और लैपटॉप को उत्तर-पूर्व दिशा में रखें।

इस दिशा में ना रखें
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कंप्यूटर और लैपटॉप को कभी भी उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, जो धन और समृद्धि के देवता हैं। इस दिशा में कंप्यूटर या लैपटॉप रखने से राहु की दशा खराब हो सकती है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसे भूलकर भी पूर्व-पश्चिम दिशा में कंप्यूटर नहीं लगाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सिर से कर्ज का बोझ हटाएंगे ये 5 उपाय, घर में आएगा पैसा और बढ़ेगी सुख-समृद्धि
ये भी पढ़ें:घर पर इस दिशा में पति-पत्नी लगाएं अपनी फोटो फ्रेम, खुशहाल रहेगा वैवाहिक जीवन
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने