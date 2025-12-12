Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu Tips Never keep these 5 places in your house dirty otherwise you will suffer Vastu Dosh
वास्तु टिप्स: घर की ये 5 जगहें कभी ना रखें गंदी, वरना लगेगा वास्तु दोष

वास्तु टिप्स: घर की ये 5 जगहें कभी ना रखें गंदी, वरना लगेगा वास्तु दोष

संक्षेप:

वास्तु के अनुसार, गंदगी या बदबू राहु को प्रभावित करती है, जिसके कारण धन रुकने लगता है, खर्च बढ़ते हैं और बरकत कम होने लगती है। ऐसे में आज हम आपको वास्तु मान्यताओं के अनुसार बताएंगे कि घर की किन 5 जगहों को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए।

Dec 12, 2025 09:44 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share

वास्तु शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी का वहीं वास करती हैं, जहां पर साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखा गया हो। ऐसे में घर की कुछ जगहों को हमेशा साफ-सुथरा रखना जरूरी माना गया है, क्योंकि इन्हें गंदा छोड़ देने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, बल्कि मानसिक और घरेलू तनाव भी बढ़ जाता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, गंदगी या बदबू राहु को प्रभावित करती है, जिसके कारण धन रुकने लगता है, खर्च बढ़ते हैं और बरकत कम होने लगती है। ऐसे में आज हम आपको वास्तु मान्यताओं के अनुसार बताएंगे कि घर किन 5 जगहों को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्य द्वार

वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वार सिर्फ प्रवेश का स्थान नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। ऐसे में इस स्थान को हमेशा साफ-सुथरा रखें। यदि यहां गंदगी या अव्यवस्था हो तो यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को रोकती है। ऐसे में दरवाजे के पास जूते-चप्पल, कचरा, पुराने अखबार या टूटी वस्तुएं न छोड़ें। ध्यान रहे की मुख्य द्वार हमेशा रोशन और हवादार होना चाहिए।

रसोईघर

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रसोई को घर का “अन्नपूर्णा स्थान” कहा गया है। यहां मौजूद वातावरण का सीधा असर घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ऐसे में इस स्थान को कभी भी गंदा ना रखें। यहां हमेशा जूठे बर्तन रातभर न छोड़ें। साथ ही गैस स्टोव और किचन काउंटर हमेशा साफ रखें। कुछ लोग रसोई घर में कुड़ा छोड़ देते हैं, ऐसा ना करें। क्योंकि भरा हुआ या बदबूदार कूड़ादान घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है।

पूजा घर

ज्यादातर लोग अपने घरों में पूजा घर बननाते हैं। घर का मंदिर या पूजा स्थान वह जगह है जहा लोग मानसिक शांति और सकारात्मक सोच के लिए समय बिताते हैं। यहां पवित्रता का वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में मूर्तियों पर धूल जमा न होने दें। पूजा सामग्री जैसे फूल, कपूर, अगरबत्ती आदि सजी-धजी रखें। टूटे या फटे पूजा के कपड़े और पुराने फूल तुरंत हटा दें। मान्यता है कि अगर यह स्थान गंदा हो जाए तो मन में बेचैनी बढ़ सकती है। लोगों ने अक्सर अनुभव किया है कि साफ-सुथरे पूजा स्थान पर बैठकर ध्यान और पूजा करने से मन जल्दी शांत होता है और घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है।

शौचालय और बाथरूम

वास्तु के मुताबिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। गंदे बाथरूम और टॉयलेट सिर्फ बीमारियां नहीं फैलाते, बल्कि नकारात्मकता बढ़ाने का भी कारण बनते हैं। ऐसे में बाथरूम की दीवारों और फर्श को रोजाना साफ करें। टॉयलेट पर ढक्कन हमेशा बंद रखें और एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करें। वास्तु के अनुसार गंदा या अंधेरा बाथरूम घर में आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। साफ-सफाई और उचित वेंटिलेशन इस समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका है।

बेडरूम

दिनभर की थकान के बाद व्यक्ति को जिस स्थान पर सबसे अधिक सुकून मिलता है, वह है बेडरूम। लेकिन यदि यह स्थान गंदा, बिखरा हुआ या अव्यवस्थित हो तो तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। बिखरे कपड़े, गंदे बिस्तर और अवांछित सामान बेडरूम में नहीं होना चाहिए। रोज बिस्तर ठीक से लगाएं। बिस्तर के नीचे कबाड़ या भारी सामान बिल्कुल न रखें। वास्तु की मानें, तो अव्यवस्थित बेडरूम दिमाग में भी अव्यवस्था पैदा करता है। नींद प्रभावित होती है और व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर महसूस कर सकता है।

डिस्क्लेमर: (इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

read moreये भी पढ़ें:
गायत्री मंत्र का जाप किस दिशा में बैठकर नहीं करना चाहिए? जानिए नियम व लाभ
हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें? जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने