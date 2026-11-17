वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त के बाद यानी गोधूलि बेला में झाड़ू, नमक, दूध, लोहा और सरसों का तेल जैसी 5 चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। जानिए शाम को खरीदारी के नियम और आसान वास्तु उपाय।

दिनभर की भागदौड़ के बाद कई लोग शाम को बाजार जाकर घर का जरूरी सामान खरीदते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र में सूर्यास्त के बाद कुछ चीजों की खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोधूलि बेला यानी शाम का समय मां लक्ष्मी के आगमन और पूजा-पाठ के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में इस दौरान कुछ वस्तुएं खरीदकर घर लाना शुभ नहीं समझा जाता है। मान्यता है कि इससे घर की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसी पांच चीजों के बारे में, जिन्हें सूर्यास्त के बाद खरीदने से बचना चाहिए और इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं।

शाम के समय नई झाड़ू खरीदकर घर ना लाएं वास्तु शास्त्र में झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। इसे घर की दरिद्रता और गंदगी दूर करने का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद नई झाड़ू खरीदकर घर लाना शुभ नहीं होता। ऐसा करने से घर की बरकत प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, शाम के समय पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालने से भी बचने की सलाह दी जाती है। अगर आपको नई झाड़ू खरीदनी है, तो दिन के समय खरीदना बेहतर माना जाता है। इससे जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, झाड़ू का सम्मान करना घर की सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए जरूरी है।

दूध, दही और नमक जैसी सफेद चीजें ना खरीदें ज्योतिष में सफेद रंग की वस्तुओं का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना जाता है। दूध, दही और नमक जैसी चीजों को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। वास्तु और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद इन वस्तुओं की खरीदारी करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से शुक्र ग्रह का अनुकूल प्रभाव कमजोर हो सकता है और घर में अनावश्यक खर्च बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए दूध, दही और नमक जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को संभव हो तो दिन में ही खरीद लें। हालांकि, जरूरत पड़ने पर इन वस्तुओं की खरीदारी को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

कैंची, चाकू और नुकीले औजार खरीदने से बचें वास्तु मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद कैंची, चाकू, सुई और लोहे के धारदार औजार खरीदकर घर लाना अच्छा नहीं माना जाता है। इन वस्तुओं को ज्योतिष में मंगल, शनि और राहु जैसे ग्रहों के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि शाम के समय इन्हें घर लाने से परिवार में तनाव और आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। कुछ लोग इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने से भी जोड़ते हैं। इसलिए यदि आपको रसोई या घर के काम के लिए कोई नुकीली वस्तु खरीदनी है, तो दिन के समय खरीदारी करना बेहतर माना जाता है।

सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल ना खरीदें सरसों के तेल का संबंध ज्योतिष में शनि देव से माना जाता है। इसी वजह से शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करने और इसका दान करने की परंपरा है। हालांकि, वास्तु की कुछ मान्यताओं में सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल खरीदकर घर लाने से बचने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और घर की बरकत प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरसों का तेल खरीदने के लिए दिन का समय चुनना अच्छा माना जाता है। वहीं, शाम के समय शनि देव के निमित्त तेल का दीपक जलाने की परंपरा भी प्रचलित है।

काले कपड़े और चमड़े के जूते खरीदने से बचें वास्तु और ज्योतिष की मान्यताओं में काले रंग का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद काले कपड़े या चमड़े के जूते खरीदकर घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर के माहौल में नकारात्मकता बढ़ने की आशंका जताई जाती है। हालांकि, इसे हर परिवार या परंपरा में लागू होने वाला नियम नहीं माना जाता। यदि आप इन मान्यताओं का पालन करते हैं, तो काले कपड़े और जूते खरीदने के लिए दिन का समय चुन सकते हैं। खरीदारी के बाद सामान को साफ-सुथरे तरीके से व्यवस्थित रखना भी जरूरी है।

मजबूरी में शाम को खरीदना पड़े सामान तो क्या करें? कई बार दूध, नमक या दूसरी जरूरी चीजें शाम को ही खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। वास्तु से जुड़ी कुछ लोकमान्यताओं में सामान घर लाने से पहले थोड़ी देर मुख्य द्वार के पास रखने की बात कही जाती है। इसके बाद मां लक्ष्मी का स्मरण करके उसे रसोई में रख सकते हैं। हालांकि, यह कोई अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है। जरूरत की चीजें खरीदने में समय की सुविधा और उनकी उपलब्धता को प्राथमिकता देना भी जरूरी है।

सूर्यास्त के समय घर में जरूर करें ये शुभ काम धार्मिक मान्यता के अनुसार, गोधूलि बेला में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि का वातावरण बना रहता है। इस समय पूजा स्थल पर भी दीपक जलाकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। कुछ परंपराओं में सूर्यास्त के समय बड़े आर्थिक लेन-देन से बचने की सलाह दी जाती है। वहीं, घर की साफ-सफाई और जरूरी खरीदारी दिन में पूरी कर लेना अच्छा माना जाता है। इन परंपराओं का उद्देश्य शाम के समय घर में शांति और पूजा-पाठ का माहौल बनाए रखना है।

सूर्यास्त के बाद खरीदारी से जुड़े इन वास्तु नियमों का पालन करके आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को आसानी से रोक सकते हैं।