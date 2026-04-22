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Vastu Tips: ऑफिस डेस्क पर मनी प्लांट रखने के 2 सबसे बड़े फायदे, गलत दिशा बना सकती है कंगाल

Apr 22, 2026 01:31 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप ऑफिस के डेस्क पर मनी प्लांट रख लेंगे तो इसके बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि इसके लिए सही दिशा और बाकी नियमों का जानना जरूरी है। 

Vastu Tips: ऑफिस डेस्क पर मनी प्लांट रखने के 2 सबसे बड़े फायदे, गलत दिशा बना सकती है कंगाल

वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को अच्छी एनर्जी वाला बताया गया है। मनी प्लांट भी इसी में से एक है। ये पौधा ना सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि पॉजिटिव एनर्जी भी लेकर आता है। इसे घर के साथ-साथ ऑफिस के डेस्क पर भी रखने के कई फायदे मिल सकते हैं। वहीं अगर इसे गलत दिशा में रख दिया जाए तो ये फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि ऑफिस डेस्क पर रखने से इससे कौन से 2 बड़े फायदे मिल सकते हैं। साथ में जानेंगे कि इसे किस दिशा में रखने से दोगुना फायदा मिल सकता है?

ऑफिस डेस्क में मनी प्लांट लगाने के 2 फायदे

1.नेगेटिविटी को कम करता है मनी प्लांट

वास्तु के अनुसार मनी प्लांट नेगेटिविटी को आसानी से हटा सकता है। ऑफिस में कई बार स्थिति तनाव वाली बन जाती है। ऐसे में मनी प्लांट हमारे आसपास के माहौल को हल्का और खुशनुमा बना सकता है। साथ ही इस पौधे का हरा रंग मन को शांत रखता है और ऐसे में काम में फोकस बढ़ाने में मदद मिल जाती है। कुल मिलाकर मनी प्लांट स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। एक बार आसपास की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है तो सब कुछ वापस ट्रैक पर आ जाता है।

2.करियर में आती है ग्रोथ

वास्तु शास्त्र मान्यता के हिसाब से मनी प्लांट ऊपर की ओर ही बढ़ता है। ऐसे में ये ग्रोथ का संकेत देता है जोकि काफी हद तक सही भी है। माना जाता है कि अगर आपके डेस्क पर लगा हुआ मनी प्लांट अच्छे से बढ़ता जाए तो आपका करियर का ग्राफ भी इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। ये पौधा शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और ऐसे में पैसों से जुड़ी दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं। वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को सुख-समृद्धि के साथ जोड़कर देखा जाता है।

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मनी प्लांट रखने की सही दिशा

नियम के हिसाब से मनी प्लांट का सही दिशा में होना बेहद ही जरूरी है। इसे हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा को वास्तु में आग्नेय कोण भी कहा जाता है और इसे सुख-समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर आप इस पौधे को उत्तर-पूर्व दिशा में रखते हैं तो ये सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि गलत दिशा में मनी प्लांट तो रखने से पैसों से जुड़ी समस्या रुक सकती है।

money plant office benefits
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ना करें मनी प्लांट से जुड़ी ये गलतियां

मनी प्लांट से जुड़ी कुछ कॉमन गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। वास्तु के अनुसार इसमें लगे सूखे और पीले पत्तों को तुरंत हटा दें। अगर ये ज्यादा समय तक पौधे में ही रहे तो इसका पॉजिटिव असर कम होने लगता है। साथ ही ध्यान रखें कि मनी प्लांट की बेल जमीन को ना छुए। इसके अलावा इस पौधे का पानी हमेशा बदलते रहना चाहिए। अगर इसमें डाला गया पानी गंदा होता गया तो ये ग्रोथ को रोक सकता है।

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मनी प्लांट के गजब के फायदे

देखने में मनी प्लांट छोटा सा ही पौझा लगेगा लेकिन वास्तु की दुनिया में इसे हीरो माना जाता है। सही दिशा और सही देखभाल के साथ अगर आप इस पौधे को आसपास रखेंगे तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे और आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के साथ-साथ मन की शांति चाहते हैं तो मनी प्लांट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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