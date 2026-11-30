मनी प्लांट का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं, जानें सही दिशा
Vastu Tips Money Plant Ka Upay: कुछ पौधे न केवल घर की चमक-दमक बढ़ाते हैं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी करते हैं। मान्यता है मनी प्लांट लगाने से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं।
Vastu Tips Money Plant Ka Upay: वास्तु विद्या में घर में पौधे लगाना शुभ माना गया है। कुछ पौधे न केवल घर की चमक-दमक बढ़ाते हैं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी करते हैं। ऐसा ही एक पौधा है मनी प्लांट। जैसा नाम, वैसा काम; मान्यता है मनी प्लांट लगाने से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। वहीं, मनी प्लांट कहां, कैसे और किस दिशा में लगाना चाहिए ये सवाल भी मन में आता है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार, मनी प्लांट लगाने की सही दिशा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए-
मनी प्लांट का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं, जानें सही दिशा
हां, वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मनी प्लांट का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इस पौधे को लगाने से घर की पॉजिटिव एनर्जी दूर होती है साथ ही समृद्धि का वास भी बना रहता है।
किस दिशा में मनी प्लांट लगाएं?
- अगर आप मिट्टी में मनी प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो इसे दक्षिण- पूर्व दिशा में रखें।
- पानी में मनी प्लांट उगाना चाहते हैं तो उत्तर या पूरब की दिशा में पौधा लगा सकते हैं।
क्या पानी में मनी प्लांट लगाना चाहिए?
मनी प्लांट को पानी में भी उगाया जा सकता है। नीले रंग की बोतल या ट्रांसपेरेंट कलर के वास में पानी भरकर मनी प्लांट लगा सकते हैं। बोतल या वास को उत्तर की दिशा में रख सकते हैं।
पैसों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी प्लांट कैसे लगाएं?
- अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए मनी प्लांट की बोतल या वास में एक चांदी का सिक्का डाल दें।
- नाम और शोहरत बढ़ाने के लिए लाल रंग के पॉट में मनी प्लांट लगाकर साउथ यानी दक्षिण दिशा में रखें।
- मिट्टी के गमले में मनी प्लांट लगाएं और एक ताम्बे का सिक्का गमले में डाल दें। इससे धन हानि से बच सकते हैं और भाग्योदय भी होगा।
सेहत और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए मनी प्लांट कैसे लगाएं?
स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए आप मनी प्लांट को पानी में रखकर घर के मंदिर या किचन में भी रख सकते हैं।
अपने सामाजिक रिश्तों को सुधारने और मजबूत बनाने के लिए आप हरे रंग की बोतल या वास में पूरब की दिशा में मनी प्लांट लगाएं।
मनी प्लांट लगाते समय क्या ध्यान रखें?
पानी में अगर मनी प्लांट लगा रहे हैं तो आपको पानी को रोज बदलना चाहिए और बोतल को हफ्ते में एक बार साफ जरूर करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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