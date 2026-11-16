मनी मैग्नेट कहलाता है ये पौधा, घर की इस दिशा में रखते ही चमक सकती है किस्मत

Crassula Plant Vastu Tips: जानें क्यों क्रासुला या जेड प्लांट को मनी मैग्नेट कहा जाता है। पढ़ें वास्तु के अनुसार घर की किस दिशा में यह पौधा रखने से धन लाभ होता है और कहां रखने से बचें।

घर को खूबसूरत बनाने के लिए लोग तरह-तरह के इनडोर पौधे लगाते हैं। इनमें कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जिन्हें वास्तु और फेंगशुई में सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। क्रासुला प्लांट भी ऐसा ही एक पौधा है। इसे जेड प्लांट और मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मोटी, गोल और चमकदार पत्तियों की वजह से इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर में इसे सही दिशा और जगह पर रखने से आर्थिक उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, पौधे की अच्छी बढ़त के लिए रोशनी और पानी का ध्यान रखना भी जरूरी है।

क्यों कहा जाता है क्रासुला को मनी मैग्नेट? क्रासुला एक सदाबहार रसीला पौधा यानी सक्युलेंट है। इसकी पत्तियां मोटी होती हैं, जिनमें पानी जमा रहता है। देखने में इसकी पत्तियां छोटी और गोल सिक्कों जैसी लगती हैं। यही वजह है कि फेंगशुई में इसे धन, संपन्नता और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। कई जगह इसे मनी प्लांट या मनी ट्री भी कहा जाता है। मान्यता है कि घर या ऑफिस में यह पौधा रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और तरक्की के नए अवसर मिलते हैं। हालांकि, ये बातें पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं, इन्हें धन लाभ की गारंटी नहीं समझना चाहिए।

उत्तर दिशा में रखना माना जाता है शुभ वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर से जोड़कर देखा जाता है। इस वजह से इस दिशा में क्रासुला प्लांट रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यहां पौधा रखने से नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। खासकर वे लोग जो अपने काम में तरक्की या आर्थिक स्थिरता की कामना करते हैं, वे इस दिशा में इसे जगह दे सकते हैं। ध्यान रखें कि पौधे को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी पहुंचती हो। केवल दिशा का ध्यान रखकर इसे किसी अंधेरे कोने में रख देना सही नहीं होगा।

पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा का भी है महत्व उत्तर दिशा के अलावा पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा में भी क्रासुला रखना अच्छा माना जाता है। वास्तु की मान्यताओं में पूर्व दिशा का संबंध सूर्य से बताया गया है। इस दिशा में पौधा रखने से घर का वातावरण सकारात्मक और खुशनुमा रहने की धारणा है। वहीं दक्षिण-पूर्व दिशा को धन और वैभव से जोड़कर देखा जाता है। फेंगशुई में भी इस कोने को समृद्धि से संबंधित माना जाता है। ऐसे में घर के लिविंग रूम या ड्राइंग रूम के दक्षिण-पूर्व हिस्से में क्रासुला रखा जा सकता है। मुख्य दरवाजे के पास भी इसे सजावट के तौर पर जगह दी जाती है।

किन जगहों पर ना रखें और कैसे करें देखभाल? वास्तु मान्यताओं के अनुसार, क्रासुला को बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट या घर के बेहद अंधेरे हिस्से में रखने से बचना चाहिए। रसोई में भी इसे ऐसी जगह ना रखें जहां गर्मी या भाप लगातार पड़ती हो। पौधे की सेहत के लिहाज से भी रोशनी और हवा का ध्यान रखना जरूरी है। रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के अनुसार, जेड प्लांट तेज लेकिन अप्रत्यक्ष रोशनी में अच्छी तरह बढ़ता है। इसकी मिट्टी को पानी देने से पहले सूखने देना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी से जड़ों के सड़ने का खतरा रहता है। इसके लिए पानी निकासी वाली मिट्टी और गमले का इस्तेमाल करें। समय-समय पर सूखी पत्तियां हटाते रहें, ताकि पौधा हरा-भरा और आकर्षक बना रहे।

वास्तु और फेंगशुई के इन आसान नियमों का पालन करते हुए यदि आप अपने घर या ऑफिस की उत्तर, पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में क्रासुला प्लांट लगाते हैं, तो जरूर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।