किचन में खाली ना रहने दें 3 डिब्बे, घर में आती है सुख-समृद्धि और खुश रहती हैं मां अन्नापूर्णा
वास्तु अनुसार किचन में 3 डिब्बे कभी भी खाली नहीं रहने चाहिए। चावल, आटा और हल्दी का डिब्बा आखिर क्यों कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए? पढ़ें वास्तु के नियम।
वास्तुशास्त्र में किचन को काफी महत्व दिया जाता है। वास्तु मान्यता है कि किचन में मां अन्नापूर्णा बसती हैं। ऐसे में यहां पर रखी हुई हर एक चीज मायने रखती है जिनमें से कुछ का संबंध तो घर की सुख-समृद्धि से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी वजह से वास्तु में किचन की कुछ बातों और खास नियमों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्र के हिसाब से किचन के अंदर रखे हुए 3 डिब्बे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इन डिब्बों में हमेशा सामान होना ही चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और हमेशा बरकत भी बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये तीन डिब्बे कौन से हैं?
आटे के डिब्बे को ना करें खाली
वास्तु के अनुसार आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए। आटा रोजमर्रा की जरूरत वाली चीज है और इसी से रोटियां बनती हैं। मान्यता है कि आटे का कनेक्शन सीधे तौर पर घर के अन्न और मान सम्मान से जुड़ा होता है। अगर डिब्बे में आटा पूरी तरह से खाली हो जाता है तो इसे घर में अन्न की कमी के रूप में देखते हैं। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि आटा खत्म होने से पहले ही उसका नया पैकेट लाकर घर में रख देना चाहिए। ऐसे में डिब्बे में एकदम से आटे खत्म होने की स्थिति कभी नहीं आएगी।
हल्दी का डिब्बा नहीं होना चाहिए खाली
आटे के तरह ही हल्दी का डिब्बा भी कभी खाली नहीं होना चाहिए। हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि पूजा-पाठ की चीजों में भी इस्तेमाल होता है। इसी वजह से हल्दी को काफी शुभ भी माना जाता है। इसका कनेक्शन गुरु यानी जूपिटर से माना जाता है। इसी वजह से हल्दी का डिब्बा खाली होना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे ग्रोथ रुकती है और किसी भी शुभ काम में बाधा आती रहती है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही डिब्बे में हल्दी कम होने लगे उसे भर दें।
चावल का डिब्बा ना करें खाली
हल्दी की तरह ही चावल भी ना सिर्फ खाने में बल्कि पूजा-पाठ में भी इस्तेमाल होता है। पूजा में चावल का अक्षत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका कनेक्शन शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी से माना जाता है। मान्यता है कि चावल की वजह से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और इसे सुख-सुविधाओं के सिंबल के रूप में देखा जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि डिब्बे में हमेशा थोड़ा बहुत चावल जरूर रखा होना चाहिए।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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