वास्तु टिप्स: ट्रैवलिंग के दौरान आपको छू भी नहीं पाएगी नेगेटिव एनर्जी, बस अपने पर्स में रख लें ये चीजें

Feb 13, 2026 01:06 pm IST
अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वास्तु के अनुसार अपने पर्स में कुछ चीजें जरूर रखें। इनकी मदद से नेगेटिव एनर्जी आपसे कोसों दूर रहने वाली है। नीचे जानें वास्तु से जुड़े कुछ ऐसे ही नियम जो ट्रैवलिंग में आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखेंगे।

वास्तु टिप्स: ट्रैवलिंग के दौरान आपको छू भी नहीं पाएगी नेगेटिव एनर्जी, बस अपने पर्स में रख लें ये चीजें

Travelling Vastu Tips: अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है तो इसे वास्तु शास्त्र की मदद से बैलेंस किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र एक ऐसी विद्या है निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकता है। कई बार हमारे आसपास का माहौल हमारी एनर्जी को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसी वजह से कुछ जगहों पर अचानक से थकान और बैचेनी महसूस होने लगती है। कई दफा तो ऐसा भी लगता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर आकर एनर्जी ड्रेन हो रही है। ऐसा खासकर ट्रैवलिंग के दौरान बहुत होता है क्योंकि हम कई अलग-अलग लोगों और जगहों के संपर्क में आते हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम अपनी एनर्जी और ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजें अपने पास रखें। नीचे विस्तार से जानें इस बारे में

ट्रैवलिंग के दौरान रखें ये चीजें

जब भी आप कहीं घूमने जाएं तो वास्तु के अनुसार कुछ विशेष चीजों को अपने पास जरूर रखें। इसके जरिए आपकी एनर्जी और ऑरा सुरक्षित और बैलेंस्ड रहेगी। नियम के अनुसार हमें अपने पर्स में कुछ चीजें जरूर रखनी चाहिए। पर्स में भगवान हनुमान की एक छोटी सी तस्वीर जरूर रखें। आप इसकी जगह पर छोटी हनुमान चालीस भी रख सकते हैं। हालांकि ये सुनिश्चित करें कि अच्छी हालत में सुरक्षित ही रखी जाएं ताकि ये खराब ना हो। इसके अलावा पर्स में कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा रखना भी शुभ माना जाता है। आप इसके लिए भीमसेनी कपूर का ही चुनाव करें। कपूर की वजह से एनर्जी सुरक्षित रहेगी और बाहरी बाधाएं आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी।

ये 2 चीजें भी रखना ना भूलें

वास्तु शास्त्र के हिसाब से ट्रैवलिंग के दौरान आपके पास रक्षासूत्र जरूर होगा। अच्छा यही होगा कि आप इसे धारण ही कर लें। अगर ऐसा नहीं करना है तो इसे अपने पर्स में सुरक्षित रख दें। साथ ही आप पर्स में अपने साथ रूद्राक्ष की माला भी रख सकते है। जब रुद्राक्ष आपके पास होगा तो कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं छू सकती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि ट्रैवलिंग के लिए जाते वक्त पर्स में काले रंग की चीजें ज्यादा ना रखें। इससे नेगेटिविटी आती है। आप हल्के रंग के ही सामान पर्स में रखें। यही सेम नियम आपके ट्रॉली बैग या डफल बैग के लिए भी लागू होते हैं। ट्रैवलिंग से पहले इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित कर ही नहीं सकती हैा

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

