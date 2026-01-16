घर में जरूर रखें ये 4 चीजें, दूर होगी नेगेटिविटी और बदल जाएगा माहौल

संक्षेप: वास्तु शास्त्र, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कुछ खास चीजें रखने से नेगेटिविटी दूर होती है, माहौल शुद्ध होता है और घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। अगर घर में नेगेटिविटी, तनाव, कलह या आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, तो इसका मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तु शास्त्र, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कुछ खास चीजें रखने से नेगेटिविटी दूर होती है, माहौल शुद्ध होता है और घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इनमें से 4 सबसे प्रभावी चीजें हैं - हनुमान चालीसा फ्रेम, रुद्राक्ष के दाने, तुलसी का पौधा और श्री यंत्र। इनको सही स्थान पर रखने से घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इन 4 चीजों का महत्व और रखने का सही तरीका।

हनुमान चालीसा फ्रेम - नेगेटिविटी और भय से रक्षा हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी की सबसे शक्तिशाली स्तुति है। घर में हनुमान चालीसा का फ्रेम रखने से नेगेटिविटी, भूत-प्रेत, बुरी नजर और ऊपरी बाधाएं दूर रहती हैं। हनुमान जी संकटमोचन हैं और उनकी कृपा से घर में सुरक्षा कवच बन जाता है।

कहां रखें: फ्रेम को पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं। लिविंग रूम या बेडरूम के उत्तर-पूर्व कोने में भी रख सकते हैं।

कैसे रखें: फ्रेम को लाल या पीले कपड़े पर रखें। रोज सुबह-शाम हनुमान जी को सिंदूर और फूल चढ़ाकर चालीसा का पाठ करें। इससे घर का माहौल शुद्ध होता है और नेगेटिविटी का नामोनिशान मिट जाता है।

रुद्राक्ष के दाने - मुख्य द्वार या लॉकर में रखें रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है। यह नेगेटिव ऊर्जा को सोखता है और घर में सकारात्मकता लाता है। मुख्य द्वार के ऊपर या लॉकर में रुद्राक्ष के दाने रखने से धन हानि रुकती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है।

कहां रखें: मुख्य द्वार के ऊपर (दरवाजे के पास) या लॉकर में रखें। 5 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष सबसे प्रभावी है।

कैसे रखें: रुद्राक्ष को लाल कपड़े में लपेटकर रखें। हर महीने इसे गंगाजल से धोकर दोबारा रखें। इससे घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और नेगेटिविटी दूर रहती है।

तुलसी का पौधा - घर में लक्ष्मी का वास तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसे रखने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, नेगेटिविटी दूर होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। तुलसी विष्णु प्रिया हैं और घर में इनका होना धन-धान्य की बरकत लाता है।

कहां रखें: पूजा स्थल या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। मुख्य द्वार के पास या आंगन में सबसे अच्छा है।

कैसे रखें: रोज सुबह तुलसी को जल दें और 'ॐ तुलसी देव्यै नमः' मंत्र का जाप करें। तुलसी को कभी काटें नहीं और मुरझाए पत्ते हटाते रहें। इससे घर का माहौल पूरी तरह शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है।

श्री यंत्र - धन और समृद्धि का सबसे शक्तिशाली यंत्र श्री यंत्र लक्ष्मी जी का यंत्र है। घर में श्री यंत्र रखने से धन का प्रवाह बढ़ता है, नेगेटिविटी दूर होती है और घर में समृद्धि आती है। यह यंत्र 9 त्रिकोणों से बना होता है और इसमें ॐ, ह्रीं और श्रीं बीज मंत्र समाहित होते हैं।

कहां रखें: पूजा स्थल या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। लॉकर या तिजोरी में भी रख सकते हैं।

कैसे रखें: श्री यंत्र को पीले कपड़े पर रखें। रोज सुबह-शाम 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे धन हानि रुकती है, ईएमआई और कर्ज का बोझ कम होता है और पैसों की तंगी दूर हो जाती है।

इन चीजों को रखने के सामान्य नियम और लाभ इन 4 चीजों को घर में रखने के कुछ सामान्य नियम हैं:

घर हमेशा साफ-सुथरा रखें।

पूजा स्थल उत्तर-पूर्व दिशा में हो।

रोज सुबह-शाम घी का दीपक जलाएं।

नकारात्मक विचारों और झगड़ों से दूर रहें। ये चीजें रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नेगेटिविटी दूर होती है, परिवार में सुख-शांति बढ़ती है, धन का प्रवाह तेज होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।