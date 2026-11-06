Vastu Tips: धनतेरस पर झाड़ू खरीदते ही ना करें ये गलती, जानें कहां रखना है अशुभ?
Dhanteras Jhadu Vastu Tips : धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद लोग अक्सर कॉमन गलतियां करते हैं और उसे गलत जगह रख देते हैं। जानें झाड़ू को घर में कहां रखना अशुभ माना जाता है? इसी के साथ जानें झाड़ू को रखने की सही दिशा और जगह।
आज धनतेरस पर सोना-चांदी के शोरूम गुलजार रहने वाले हैं। वहीं बर्तन से लेकर झाड़ू तक खरीदना भी आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू की खरीददारी भी खूब होती है। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्याओं के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से मानी जाती है। माना जाता है कि झाड़ू को सही जगह और दिशा में रखने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आज के दिन झाड़ू को घर लाने के बाद उसे कहां नहीं रखना है ताकि मां लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स में कोई बाधा ना आए।
घर में झाड़ू कहां नहीं रखना चाहिए?
1. इस दिशा में ना रखें झाड़ू
नियम के अनुसार झाड़ू को हमेशा सही दिशा में ही रखना चाहिए। इसे उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में रखने से बचें। वास्तु में इस दिशा को सबसे खास और पवित्र माना जाता है। इस दिशा में पूजा घर बनवाना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि यहां देवी-देवताओं का वास होता है। अगर इस दिशा में झाड़ू रखी जाए तो इससे घर की पॉजिटिविटी पर असर पड़ सकता है।
2. किचन में ना रखें झाड़ू
वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में झाड़ू रखने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में अगर किचन में झाड़ू को रखा जाएगा तो ये एक तरह से मां अन्नपूर्णा का अपमान ही हुआ। अगर यहां झाड़ू रखा जाए तो धन-धान्य की कमी होने जैसी मान्यता है। वास्तु के हिसाब से ऐसे घरों में हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है।
3. बेडरूम में ना रखें झाड़ू
नियम के हिसाब से आप बेडरूम में भी झाड़ू ना रखें। कई बार लोग बेड के ठीक नीचे झाड़ू को डाल देते हैं जोकि एकदम गलत तरीका है। वास्तु में इसे सही नहीं माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि बेडरूम में झाड़ू रखने से पति-पत्नी के बीच मनमुटाव की स्थिति बनती है।
4. मुख्य द्वार पर ना रखें झाड़ू
झाड़ू को मुख्य द्वार पर भी रखना सही नहीं है। वास्तु नियम के अनुसार झाड़ू कभी भी ऐसी नहीं रखी होनी चाहिए कि उस पर हर आने-जाने वाले इंसान की नजर पड़े। इसे हमेशा ऐसी जगह ही रखें जहां वो दिखे नहीं। माना जाता है कि सही जगह झाड़ू को रखने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
झाड़ू रखने की सही दिशा और जगह
अब जान लेते हैं कि आखिर झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और इसके लिए सही जगह कौन सी है? नियम के अनुसार आज झाड़ू घर लाने के बाद उसे आप दक्षिण या फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में रख दें। इन दिशाओं को झाड़ू रखने के लिए शुभ मानते हैं। साथ ही झाड़ू को हमेशा जमीन पर लिटाकर ही रखना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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करियर
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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