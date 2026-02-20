Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

वास्तु टिप्स: डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप रखकर काम करना शुभ होता है या अशुभ? जान लें सही नियम

Feb 20, 2026 04:55 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वास्तु शास्त्र के हिसाब से लैपटॉप को हमेशा सही दिशा में ही रखना चाहिए। आज जानिए कि क्या डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप रखकर काम करना सही है या नहीं? नीचे जानें नियम-

वास्तु टिप्स: डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप रखकर काम करना शुभ होता है या अशुभ? जान लें सही नियम

Laptop Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की सही दिशा और चीजों के प्लेसमेंट को लेकर कई नियम बताए गए हैं। मान्यता के अनुसार अगर घर को वास्तु के नियमों के हिसाब से ढाल लिया जाए तो जिंदगी से नेगेटिविटी चली जाती है। साथ ही घर में अच्छी एनर्जी आती है और धीरे-धीरे सारे काम बन पड़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि वास्तु में सिर्फ घर के कमरों की दिशा को लेकर ही नियम बताए गए हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आप किस ओर बैठकर पूजा करते हैं, किस दिशा में आप खाना खाते हैं से लेकर किस दिशा में बैठकर आप अपना काम करते हैं, हर एक चीज का संबंध घर के वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ होता है। आम तौर पर आपने भी देखा होगा कि लोग कई बार सहूलियत के लिए डाइनिंग टेबल पर ही लैपटॉप रखकर ऑफिस का काम करने लगते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? वास्तु में इसे लेकर क्या नियम बताया गया है? नीचे विस्तार से जानें इस बारे में-

क्या कहता है वास्तुशास्त्र?

कई लोग वर्क फ्रॉम होम के दौरान डाइनिंग टेबल पर ही कुछ देर के लिए काम करने लग जाते हैं। हालांकि ऐसा करते हुए लगता नहीं है कि इसका बुरा असर पूरे घर के वास्तु पर पड़ सकता है। शास्त्र के हिसाब से डाइनिंग टेबल पर लैपटॉर रखकर काम करने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गलत होता है। ये जगह भोजन करने की है लेकिन अगर यहां पर लैपटॉप रखकर काम किया जाए तो इससे जिंदगी में नेगेटिविटी तो आती ही है, साथ ही घर का वास्तु भी खराब होता है। इसके अलावा यहां पर काम करने से मानसिक तनाव भी बढ़ता है।

ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: डाइनिंग टेबल क्या नहीं रखना चाहिए? जान लें नियम
ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: रात में सोने से पहले करें ये 3 काम, घर में आएगी बरकत
ये भी पढ़ें:वास्तुशास्त्र: बेडरूम में इनडोर प्लांन्ट्स लगाना शुभ होता है या अशुभ?

कहां रखें अपना लैपटॉप?

अगर बात की जाए लैपटॉप को सही तरीके से रखने की तो इसे हमेशा स्टडी टेबल पर ही रखना चाहिए। चाहे तो इसे लैपटॉप वाले छोटे टेबल पर भी रखा जा सकता है। शास्त्र के अनुसार लैपटॉप को हमेशा दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व में ही रखना चाहिए। इस दिशा में काम करने से घर में पॉजिटिविटी आती है। साथ ही काम में भी फोकस बढ़ता है और इससे ग्रोथ भी अच्छी होती है। वहीं काम करते वक्त अपना चेहरा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। इस बात का ध्यान रखें कि अपने लैपटॉप को आप समय-समय पर साफ करते रहें। गंदे लैपटॉप से मानसिक अशांति बढ़ती है। इसके अलावा कोशिश करें कि लैपटॉप को कभी भी बेडरूम में ना रखा जाए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने