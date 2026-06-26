Vastu Tips: क्या किचन और बाथरुम आमने सामने या सटे हुए हैं, जानें इस वास्तु दोष को कैसे दूर करें
Vastu Tips in hindi: किचन और बाथरुम को लेकर आप अगर सोच रहे हैं कि इनसे वास्तु दोष नहीं होता है तो आप गलत है। इन दोनों का वास्तु के अनुसार गलत होना आपके लिए दिक्कतें ला सकता है।
घर का वास्तु जरा सा भी ऊपर नीचे होता है तो घर के लोगों को परेशानी हो सकती है। कई जगह तो देखा गया है कि वास्तु के कारण लोग संघर्ष करते रहते हैं। कुछ लोग बीमार रहते हैं। इसलिए इन चीजों का संबंध आपके घर के वास्तु से भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने घर का वास्तु चेक करना चाहिए। अगर मरम्मत से इसे सही करा सकते हैं तो इससे काफी समस्याओं से निजात पा लेंगे। यहां जानें आचार्य मुकुल रस्तोगीके अनुसार आपको इन वास्तु नियमों को मानना चाहिए
दक्षिण पश्चिम मुखी घर वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपके पास विकल्प हो, तो इसका मुख्य द्वार दक्षिण या पश्चिम के शुभ पद में कर लें। इससे घर का वास्तु ठीक रहने लगेगा।
जिस घर की उत्तर दिशा में टॉयलेट, स्टोर, किचन भारी आलमीरा सोफे, डाइनिंग, सीढ़ी छत पर अकेला रूम हो तो ए दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए घर की उत्तर दिशा का ध्यान रखें, इसे साफ रखें और इस दिशा में कुछ भारी निर्माण ना कराएं।
लिफ्ट कहां होनी चाहिए?
लिफ्ट आपको कभी भी दक्षिण पश्चिम कोण में नहीं बनवानी चाहिए, वास्तु के अनुसार यह गलत है। इस दिशा पर गड्ढा नहीं हो सकता। लिफ्ट को हमेशा उत्तर पश्चिम की ओर बनवाएं। दक्षिणी आग्नेय कोण में अगर मंदिर है, तो वहां से ईशान या पूर्व दिशा में बनाएं। इससे भी आपको लाभ होगा।
क्या बाथरुम और किचन एक साथ या आमने सामने हो सकते है?
कोशिश करें कि घर में पीछे की ओर ईशान कोण में थोड़ा खुला स्थान अवश्य रखें। सुविधा हो, तो बोरिंग भी वहां पर करवा लें। रसोई से शौचालय लगा हो, तो गलत है। वहां से हटा दें।, इनदोनों के एक साथ होने से आपको नुकसान होगा। घर में किचन की दूरी बाथरूम से दूर होनी चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ हैं तो आपके लिए दिक्कत हैं, इ्न्हें एक दूसरे से कम से कम 10 फीट की दूरी पर बनवाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके घर में शांति नहीं होगी। घर में बीमारियां रहेंगी। आपको हर हालत में किचिन की पवित्रता को समझना होगा।आपको समझना होगा कि रसोई अग्नि तत्व का प्रतीक है और बाथरुम पृथ्वी तत्व का। ये दोनों एक साथ और आमने सामने नहीं होने चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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