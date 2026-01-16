Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu Tips In which direction should sink be placed in kitchen Know correct direction and rules
Vastu Tips: किचन में सिंक किस दिशा में लगाना चाहिए? जानिए सही दिशा व नियम

Vastu Tips: किचन में सिंक किस दिशा में लगाना चाहिए? जानिए सही दिशा व नियम

संक्षेप:

अगर किचन का वास्तु सही नहीं होता, तो घर में तनाव, बीमारी और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में सिंक भी किचन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां सब्जियां धोने से लेकर बर्तनों की सफाई तक सभी काम करते हैं। चलिए जानते हैं कि किचन में सिंक किस दिशा में लगाना चाहिए?

Jan 16, 2026 10:08 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वास्तु शास्त्र में किचन को घर का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। यही वह जगह है जहां भोजन बनता है और भोजन का सीधा असर परिवार की सेहत, सोच और ऊर्जा पर पड़ता है। ऐसे में अगर किचन का वास्तु सही नहीं होता, तो घर में तनाव, बीमारी और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में कई बार लोग किचन में सिंक गलत जगह पर लगा देते हैं। सिंक किचन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां सब्जियां धोने से लेकर बर्तनों की सफाई तक सभी काम करते हैं। चलिए जानते हैं कि किचन में सिंक किस दिशा में लगाना चाहिए?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सही दिशा
वास्तु के मुताबिक किचन के सिंक की सही दिशा जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। लेकिन कुछ गलतियां वास्तु दोष को बढ़ावा दे सकती हैं। ऐसे में किचन सिंक को हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। इस दिशा में किचन सिंक घर की समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। ध्यान रखें कि किचन सिंक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। हमेशा सिंक ऐसी दिशा में होना चाहिए कि जब आप इसमें बर्तन धोएं तब आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो।

गलत दिशा
वास्तु के मुताबिक कभी भी किचन सिंक को घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा सिंक घर के लोगों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। साथ ही आर्थिक तंगी बढ़ जाती है।

गैस चूल्हे के पास ना हो सिंक
वास्तु अनुसार गैस चूल्हा और सिंक कभी आसपास नहीं होना चाहिए। इससे परिवार की खुशियों पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि चूल्हा अग्नि तो सिंक जल तत्व से जुड़ा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मान्यता है कि इनके पास होने पर घर में तनाव पैदा होता है। जीवन में असंतुलन बना रहता है।

नीचे ना रखें डस्टबिन
ध्यान रखें कि किचन सिंक के नीचे कभी भी डस्टबिन ना रखें और साथ यहां कचड़ा बिल्कुल इकठ्ठा ना होने दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। साथ ही किचन का सिंक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से कोई भी लिविंग रूम नजर न आए। सिंक का नल कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि इससे लगातार पानी टपकना नहीं चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: बेड पर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? जान लें इसका नुकसान
ये भी पढ़ें:सिर से कर्ज का बोझ हटाएंगे ये 5 उपाय, घर में आएगा पैसा और बढ़ेगी सुख-समृद्धि
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने