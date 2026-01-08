Vastu Tips: किस दिशा में लगानी चाहिए पति-पत्नी की तस्वीर? जानिए नियम
मान्यता है कि पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए भी वास्तु के नियमों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने जीवनसाथी के साथ तस्वीरें घर की दीवारों पर टांगते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि घर में पति-पत्नी की तस्वीर कहां और कैसे लगानी चाहिए?
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि घर में पति-पत्नी की तस्वीर कहां और कैसे लगानी चाहिए?
नैऋत्य कोण होता है शुभ
अगर आप भी टांगने की सोच रह हे हैं, तो वास्तु के अनुसार इसे दक्षिण-पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण में लगानी चाहिए। यह दिशा फोटो के लिए सबसे अच्छी है।
बढ़ेगा प्यार
इस दिशा में तस्वीर लगाने से वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहता है और दंपति के बीच खूब प्यार बढ़ेगा। साथ ही दोनों के बीच समझदारी भी बढ़ेगी, जो प्यार का काम करेगी। तस्वीर को बेडरूम की दीवार पर, खासकर बिस्तर के पीछे लगाना चाहिए ताकि प्रेम और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े।
अन्य जगह
नैऋत्य कोण के अलावा आप पति-पत्नी की तस्वीर को उत्तर दिशा की ओर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से दोनों के रिश्ते में मिठास आती है और तालमेल बना रहता है। इसके अलावा, ड्राइंग रूम में भी सही दिशा में पति-पत्नी की तस्वीर लगा सकते हैं।
कैसी होनी चाहिए तस्वीर
वास्तु के मुताबिक यदि आप बेडरूम में पति-पत्नी की फोटो लगा रहे हैं, तो ऐसी तस्वीरें लगाएं जिसमें दोनों स्माइल करते हुए नजर आ रहे हों यानी खुश वाली तस्वीर को लगाएं। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है।
कहां नहीं लगानी चाहिए
- पति-पत्नी की तस्वीर कभी भी बेडरूम के सामने वाली दीवार पर नहीं लगानी चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे मानसिक तनाव बढ़ता है।
- कपल तस्वीर को कभी भी किचन या वॉशरूम वाली दीवार पर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे कलह बढ़ता है।
- पति-पत्नी की तस्वीर को दक्षिण दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि वास्तु में यह दिशा यमराज और पितरों की मानी जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।