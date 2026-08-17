Vastu tips: बिना धोए कपड़ों को पहनना, रोज की कौन सी आदतें लाती हैं परेशानियां
Vastu tips in hindi: रोज की कुछ आदतें आपकी लाइफ में अच्छी होती है और कुछ आदतें आपको परेशानियां दे जाती हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे।
क्या आप मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान के पैर का सिंदूर माथे पर लगाते हैं, कहा जाता है कि इससे आपकी बीमारी सही होती है। हर पूर्णिमा शिवालय जाकर अपने परिवार की सेहत की कामना करें। पूर्णिमा व अमावस्या पर जरूरतमंदों को फल, मिठाई का दान करते रहना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन दान का महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्यनुसार महीने में एक बार किसी चिकित्सालय में जाकर दवाई एवं फल आदि दान दें। इससे भी आप बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचे रहते हैं। रविवार को छोड़कर अन्य दिन पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पित करके उसकी जड़ छूकर माथे से लगाएं। उसके बाद परिक्रमा करके रोग मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए इसे अपनी आदतों में लाना चाहिए। ये रोज की कई आदतें हैं जो हमारी लाइफ में अच्छे फल देती हैं, लेकिन हमारी लाइफ में ऐसी आदतें भी हैं जो कई परेशानियां भी खड़ी कर कर देती हैं, इसलिए हमें इन आदतों को सुधारना चाहिए।
इन आदतों से बढ़ सकती हैं आपकी मुश्किलें
घर के मंदिर में धूपबत्ती एवं अगरबत्ती की राख लंबे समय तक रखे रहना सही नहीं है, इसे जलाने के बाद तुरंत साफ कर देना चाहिए। अगर आप ऐसी आदत बना लेते हैं तो आपके लिए परेशानियां आने लगती हैं। किसी उपवास या त्योहार के दिन संयम से रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को संयम में रखें तभी व्रत ता फल मिलता है। घर में लंबे समय तक कबाड़ रख रहे हैं तो इसे बदल दें। घर में खिड़की-दरवाजे हमेशा बंद रहना भी अच्छा नहीं माना जाता है, इनमें धूल मिट्टी ना जमने दें, इन्हें खोलते रहें। हमेशा अपनी परेशानियों का रोना रोते रहना भी एक गलत आदत है,इससे भी हमें बचना चाहिए। विशेष अवसरों पर और त्योहारों पर क्लेश करना सही आदत नहीं, इससे लक्ष्मी जी चली जाती हैं। दूसरे व्यक्तियों की निंदा करते रहना भी हमेशा सही नहीं होता है।
पहने हुए कपड़ों को लगातार बिना धोए पहनते रहने की आदत भी आपके ग्रहों का खराब करती है, इसलिए एक बार पहनकर कपड़ों को धो लेना चाहिए। घर आए व्यक्ति का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इनका अपमान भगवान के अपमान के बराबर है, क्योंकि अतिथि को देव कहा गया है। विवाहित बहन का सम्मान न करना भी बहुत गलत है, भूलकर भी बहन का अपमान नहीं करना चाहिए और उसे दान करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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