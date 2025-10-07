vastu tips in hindi Vastushasta ke anusar tijori ko kaise rakhein prosperity in Diwali special vastu tips money Vastu Tips: दिवाली पर मां लक्ष्मी करेंगी धन वृद्धि, तिजोरी से जुड़ी ये बातें जानें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Vastu Tips: दिवाली पर मां लक्ष्मी करेंगी धन वृद्धि, तिजोरी से जुड़ी ये बातें जानें

दिवाली से पहले मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए बहुत उपाय किए जाते हैं। इनमें सबसे जरूरी है आपकी तिजौरी, जिसमें आप अपनी जमा पूंजी, सेविंगस रखते हैं, ऐसे में इससे जुड़े वास्तु उपाय आपको पता होने जरूरी हैं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 08:59 AM
दिवाली से पहले मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए बहुत उपाय किए जाते हैं। इनमें सबसे जरूरी है आपकी तिजौरी, जिसमें आप अपनी जमा पूंजी, सेविंगस रखते हैं, ऐसे में इससे जुड़े वास्तु उपाय आपको पता होने जरूरी हैं। तिजौरी की क्या दिशा होनी चाहिए, इसके अलावा दिवाली से पहले अच्छे से तिजौरी की साफ सफाई करें और इससे जुड़े कुछ नियम भी जान लें। तभी दिवाली पर आपकी तिजौरी में मां लक्ष्मी धन वृद्धि करेंगी।

इस बात का ध्यान रखें कि तिजोरी को किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए। किसी लकड़ी के पटरे के ऊपर रखना चाहिए। तिजोरी के हैंडल में हमेशा कलावा बांध कर रखना चाहिए। भूलकर भी इसे जमीन पर ना रखें?

दिवाली पर सफाई करें, तो देख लें, इसमें जालें ना लगे हों, अगर काले रंग की तिजौरी है, तो इसका रंग चेंज कराएं।

तिजोरी को जूठे हाथों से नहीं खोलना चाहिए। हमेशा हाथ साफ करके ही इसे खोलना चाहिए। तिजोरी के ऊपर कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए।

तिजोरी पर केसर-हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। राेज धूप-अगरबत्ती दिखाएं। तिजोरी में लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। तिजाेरी साफ-सुथरी रहनी चाहिए। इसमें आप कौड़ी, गोमती चक्र आदि भी रख सकते है। -वास्तु सलाह-आचार्य मुकुल रस्तोगी

तिजोरी को खाली ना रहने दें: वास्तु के अनुसार, घर की तिजोरी या कैश बॉक्स को कभी भी पूरी तरह से खाली ना छोड़े। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन की कमी होती है, इसलिए तिजौरी में हमेशा किसी भी परिस्थिति में कम से कम 1 रुपया तो जरूर रखा रहना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।