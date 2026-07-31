किराए के वास्तुदोष वाले घर का असर मालिक पर या किराएदार पर ? ग्रहप्रवेश के समय भी ध्यान दें
Vastu tips in hindi: किराए के घर में वास्तु दोष है, तो इसका असर किस पर होगा। इसी को लेकर आज जानते हैं वास्तु दोष से जुड़े किराए के घर में क्या करें
मकान का प्रभाव मकान मालिक एवं किरायेदार दोनों पर पड़ता है, पर तीव्रता में अंतर होता है। मकान किसी का भी हो लेकिन जहां आप रहते हैं वहां की एनर्जी आप पर असर डालती हैं। इसलिए किराए के मकान को लेते समय और इसमें प्रवेश करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप भी किराए का मकान लेने जा रहे हैं और वास्तु दोषों से बचना चाहते हैं तो इन बातों को जान लें। किराए के घर में ग्रह प्रवेश कर रहे हैं तो भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
किराए के मकान में रहते हैं तो खराब वास्तु का किस पर होता है असर?
अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और वास्तु के अनुसार वो सही नहीं है तो आप ही उसका असर होगा, क्योंकि आप वहां रहते हैं। इसमें खास तौर पर आपके किचन का असर होता है। अगर किचन सही दिशा में नहीं है तो परेशान रहेंगे।बेडरूम में वास्तु दोष हो, तो नींद व वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। यदि मुख्य द्वार में दोष है, तो जीवन में बाधा आती है और धन की भी हानि होती है।
किराएदार को अधिक मकान मालिक पर कम असर
मकान मालिक चूंकि संपत्ति का स्वामी है, तो उसका सूक्ष्म एवं कार्मिक संबंध घर से रहता है। किरायेदार का मकान में न टिकना या विवाद होने जैसे असर दिखते हैं।
किराए के मकान में जाएं तो इन बातों का रखें खास ध्यान
जिस दिन आप किराए के घर में गृह प्रवेश करें आपको ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अच्छा मुहूर्त दिखवाना चाहिए। आपका चंद्रबल शुभ होना चाहिए। किराए का घर लेने जा रहे हैं तो थोड़ा वास्तु भी देखिए कि किचन कहां हैं और कहीं ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर घर को किराए पर लेने का मन बना रहे हैं तो अच्छे से साफ सफाई करें, नमक का पानी लें और उससे पूरे घर में पोछा लगाएं और घर में जाले साफ करें , इससे नेगेटिविटी जाती है।
पहले दिन ही घर के मंदिर में शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाएं व भगवान की कपूर से आरती करें। घर में लगातार कुछ दिनों तक गूगल की धूनी जरूर करें। घर में नल, पाइप और नल से कोई रिसाव न हो।किराए के मकान में भी पानी टपकना शुभ नहीं माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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