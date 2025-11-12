Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu tips in hindi south west mein kya nahi hona chahiye
Vastu tips: घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या नहीं होना चाहिए

Vastu tips: घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या नहीं होना चाहिए

संक्षेप: दक्षिण-पश्चिम दिशा में क्या-क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, वास्तु के अनुसार आपको यह जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि दक्षिण-पश्चिम दिशा, पृथ्वी तत्व से संबंधित है।

Wed, 12 Nov 2025 12:15 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दक्षिण-पश्चिम दिशा में क्या-क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, वास्तु के अनुसार आपको यह जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि दक्षिण-पश्चिम दिशा, पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसलिए इस दिशा में पूजा घर, स्टडी रूम, अंडरग्राउंड वॉटर टैंक आदि बनवाना चाहिे। इसके अलावा इस दिशा में अतिथि का कमरा बनवाना भी क्या उचित है, आइए यहां जानें इस दिशा में इन चीजों के होने से क्या नुकसान होते हैं। यहां हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिशा में क्या रखना चाहिए। आपको बता दें कि यह बाकी दिशाओं से भारी होती है। यह दिशा स्थिरता और एक दूसरे से जुड़ने का संकेत देती है। इस दिशा में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए

आचार्य मुकुल रस्तोगी के अनुसार इस दिशा में पूजा घर होने से धार्मिक एनर्जी और मानसिक शांति काफी हद तक कम हो जाती है। इस लिए इस दिशा में मंदिर ना बनवाएं। इस दिशा में स्टडी रूम बनाने से एकाग्रता में कमी आती है। बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं और बच्चे आलसी या भ्रमित हो सकते हैं। अगर आपने छोटे बच्चों का कमरा इस दिशा में बनावाया है, तो उनमें अनुशासनहीनता बढ़ती है। इस दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में कलह तथा आर्थिक अस्थिरता आती है। इसके अलावा इस दिशा में अतिथि कक्ष भी नहीं बनवाना चाहिए। इस दिशा में बनाने से घर के मुखिया का प्रभाव कम होता है। वह दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा प्रभावित रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिशा में मिट्टी की चीजें रखने के आपको बहुत लाभ मिलेगा।

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने