Vastu tips: घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या नहीं होना चाहिए
दक्षिण-पश्चिम दिशा में क्या-क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, वास्तु के अनुसार आपको यह जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि दक्षिण-पश्चिम दिशा, पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसलिए इस दिशा में पूजा घर, स्टडी रूम, अंडरग्राउंड वॉटर टैंक आदि बनवाना चाहिे। इसके अलावा इस दिशा में अतिथि का कमरा बनवाना भी क्या उचित है, आइए यहां जानें इस दिशा में इन चीजों के होने से क्या नुकसान होते हैं। यहां हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिशा में क्या रखना चाहिए। आपको बता दें कि यह बाकी दिशाओं से भारी होती है। यह दिशा स्थिरता और एक दूसरे से जुड़ने का संकेत देती है। इस दिशा में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए।
इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए
आचार्य मुकुल रस्तोगी के अनुसार इस दिशा में पूजा घर होने से धार्मिक एनर्जी और मानसिक शांति काफी हद तक कम हो जाती है। इस लिए इस दिशा में मंदिर ना बनवाएं। इस दिशा में स्टडी रूम बनाने से एकाग्रता में कमी आती है। बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं और बच्चे आलसी या भ्रमित हो सकते हैं। अगर आपने छोटे बच्चों का कमरा इस दिशा में बनावाया है, तो उनमें अनुशासनहीनता बढ़ती है। इस दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में कलह तथा आर्थिक अस्थिरता आती है। इसके अलावा इस दिशा में अतिथि कक्ष भी नहीं बनवाना चाहिए। इस दिशा में बनाने से घर के मुखिया का प्रभाव कम होता है। वह दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा प्रभावित रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिशा में मिट्टी की चीजें रखने के आपको बहुत लाभ मिलेगा।
