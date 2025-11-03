Hindustan Hindi News
Vastu Tips in hindi: घर का कोई भी कोना कटा हुआ या बड़ा ना हो, वास्तु में होता है बड़ा दोष

संक्षेप: घर का कोई भी कोना कटा हुआ या बड़ा नहीं होना चाहिए। वास्तु में इसे बड़ा दोष माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में धन की समस्या तो आती है, साथ ही वंश को लेकर भी समस्या का सामना करना पड़ता है।

Mon, 3 Nov 2025 12:20 PM
अगर आप घर खरीदते हैं या घर बनवाते हैं,तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर को कोई कोना कटा हुआ है या फिर धंसा हुआ तो आप पर कई तरह का प्रभाव पड़ता है। इससे धन हानि, वंश का विनाश और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती है, लेकिन कईदिशाओं में अगर कोना कटा हुआ हो तो वो आपको लाभ देता है। इसलिए वास्तु के अनुसार आपको मकान से जुड़े इन चीजों के बारे में पहले जानकारी ले लेनी चाहिए। ईशान दिशा यानी नोर्थ ईस्ट दिशा में अगर घर का कोना नहीं है या फिर कटा हुआ है, या फिर धंसा हुआ है तो पैसा तो छोड़े, आपका वंश भी आगे नहीं बढ़ने के चांस है। वास्तु में ऐसी भूमि को खराब माना गया है। इससे घर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पूर्व दिशा का कोना नहीं रहने से परिवार में क्लेश होते हैं, परिवार में किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है। आग्नेय दिशा यानी आग्नेय दिशा पूर्व और दक्षिण दिशा में कोना अगर नहीं या फिर धंसा हुआ है , तो आपके लिए शुभ है, ऐसे घर में रहने से कोई परेशानी नहीं होती है। नोर्थ वेस्ट दिशा भी आपके लिए खास है, इस दिशा को वायव्य कोण कहते हैं। इस दिशा में कोना न रहने या धंसा हुआ होने पर पैसों के मामले में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको कर्ज लेना पड़ सकता है या फिर आप पर अचानक खर्चे आ जाते हैं। एक तरह से आर्थिक तौर पर आप संकट में रहते हैं।

अगर आपके घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा में कोना या तो नहीं है या फिर धंसा है, तो इसका अच्छा फ आपको मिलेगा। इससे आपको लाइफ में नुकसान नहीं होगा। आप जिस बिजनेस में हाथ डालेंगे वो चलेगा। अगर आपके घर में वास्तु की कोई भी दिशा या विदिशा अंदर की कोई जमीन में धंसी हुई होती है, तो आप भूल जाएं कि कभी भी आपको लाभ हो पाएगा। आपके लिए लाभ होना बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। जमीन और परकोटा अगर समान अंतर का नहीं और वास्तु समानान्तर हैं, तो भी यह घर रहने लायक नहीं माना जाता है। यहां कर आप कभी भी स्थायी नहीं हो पाएंगे। अगर आपके घर की पूर्व दिशा ऐसी है, जहां से जमीन कटी हुई है, तो घर के मालिक को एनर्जी कम मिलेगी। उसकी शक्ति कम होगी और समाज में अपमान होने का डर भी रहता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

