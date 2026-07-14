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Vastu tips:3 लीटर पानी में 30 नींबू निचोड़कर जल को छिड़कें, घर की नींव खोदने से पहले क्या?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Vastu tips in hindi: मकान बनवाने की सोच रहे हैं और नींव खोदने से पहले नकारात्मकता को कम करना चाहते हैं, यहां हम आपको वास्तु उपाय बता रहे हैं।

Vastu tips:3 लीटर पानी में 30 नींबू निचोड़कर जल को छिड़कें, घर की नींव खोदने से पहले क्या?

जमीन पर कोई भी निर्माण करने से पहले कुछ जरूरी वास्तु उपाय करना शभ माना जाता है। जिस जमीन पर भी आप घर बनाने जा रहे हैं तो वहां यदि संभव हो, तो वहां पर गाय और बछड़ा बांधें। इससे वहां का वास्तु सही हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गाय सभी वास्तु दोषों को दूर कर देती है। इसलिए वास्तु के अनुसार कुछ नियमों को खासतौर पर माना जाता है। इसलिए हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। यहां हम आपको वास्तु एक्सपर्ट आचार्य मुकुल रस्तोगी के कुछ उपाय बता रहे हैं। जिन्हें आप भी अपना सकते हैं, इससे घर की नकारात्मकता तो कम होती है, साथ ही नजरदोष भी नहीं लगता है और समृद्धि आती है।

गोमती चक्रों का उपाय

कुछ गोमती चक्रों को पिसवाकर उनका चूरा वहां पर छिड़कें, इससे भी जमीन का वास्तु दूर होता है और समृद्धि आती है। तीन लीटर पानी में तीस नीबू निचोड़कर उस जल को भूमि पर छिड़कें। ऐसा कहा जाता है कि नींबू का इस्तेमाल नजरदोष को कम करने में किया जाता है। इससे आपके घर की जमीन की नकारात्मकता और नजर दोनों ही कम होती है।

चारों दिशाओं में मोरपंख का उपाय

प्लॉट की चारों दिशाओं में मोरपंख रखें। इसे अलग-अलग दिशाओं में रखने के अलग-अलग लाभ होते हैं। एक तरफ आपकी आत्मिक शांति सही होती है। वहीं धन समृद्धि भी आती है। इसके अलावा घर की जमीन से जुड़े राहुदोषों में भी लाभ होता है।

ब्लैक टूर्मोलिन का उपाय

ब्लैक टूर्मोलिन के क्रिस्टल से प्लॉट की बाउंड्री बनाएं।आपको बता दें कि कि ब्लैक टूमलाइन वास्त में सुरक्षात्मक क्रिस्टल कहे जाता हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी सही होती है और आपके घर में बुरी नजर भी नहीं निकलती और ये हानिकारक रेडिएशन को भी सोखते हैं।

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प्लॉट में करें नमक का उपाय

प्लॉट के चारों कोनों पर मिट्टी के पात्र में नमक भरकर खुला रखें। ऐसा करने से नमक आपके घर के आसपास की सभी नेगेटिव चीजों को सोख लेता है और आपके घर में पॉजिटिव वातावरण देता है।

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पीली सरसों का उपाय

पीली सरसों को अभिमंत्रित करके उसे प्रतिदिन प्लॉट पर छिड़कें, इससे भी घर में समृद्धि आती है और सकारात्मकता का माहौल रहता है। इसलिए कोशिश करें कि मंत्र पढ़कर पीली सरसों को घर में छिड़के

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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