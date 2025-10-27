Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu Tips in hindi In which directions does fire give benefits and in which direction does it cause harm
Vastu Tips: अग्नि किन दिशाओं में देती है लाभ, किस दिशा में होता है नुकसान

Vastu Tips: अग्नि किन दिशाओं में देती है लाभ, किस दिशा में होता है नुकसान

संक्षेप: Vastu Tips in hindi:अग्नि की सर्वश्रेष्ठ दिशा अग्निकोण होता है। यह दिशा पूर्व एवं दक्षिण को मिलाकर बनती है। दूसरे विकल्प के रूप में दक्षिण दक्षिण पूर्व में भी रख सकते है। एक अन्य विकल्प उत्तर पश्चिम दिशा भी उपयुक्त होती है।

Mon, 27 Oct 2025 09:22 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप घर में वास्तु के अनुसार किचन बनवाएंगे, तो आपको लाभ होगा। दरअसल किचन में अग्नि तत्तव खास है, इसलिए इसमें गैस चूल्हा कहां रखें, ये आपको पता होना चाहिए। घर में अग्नि का प्लेसमेंट कहां करना चाहिए, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि

आचार्य मुकुल रस्तोगी के अनुसार अग्नि की सर्वश्रेष्ठ दिशा अग्निकोण होता है। यह दिशा पूर्व एवं दक्षिण को मिलाकर बनती है। दूसरे विकल्प के रूप में दक्षिण दक्षिण पूर्व में भी रख सकते है। एक अन्य विकल्प उत्तर पश्चिम दिशा भी उपयुक्त होती है।

यदि अग्नि कोण संभव न हो, तो पूर्व दिशा में भी गैस रख सकते हैं। अग्नि सही होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। धन की निरंतरता रहती है। परिवार के सदस्यों में ऊर्जा एवं उत्साह बढ़ता है। निर्णय लेने की शक्ति एवं आत्मविश्वास बढ़ता है।

उत्तर पूर्व- इस दिशा में अग्नि बहुत अशुभ होती है। यह आर्थिक और स्वास्थ्य हानि देता है। इस लिए इस दिशा में अग्नि से जुड़ी कोई चीज ना रखें। इस दिशा में खाने भी ना बनाएं, इससे आपको दिक्कत होगी।

ये भी पढ़ें:Vastu tips: वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट पर बंदनवार कैसे लगाएं

उत्तर दिशा- इस दिशा में अग्नि धन एवं करियर को प्रभावित करती है। इसलिए इस दिशा में खाना ना बनाएं या फिर अग्नि से जुड़ा कुछ सामान ना रखें।

दक्षिण पश्चिम दिशा- संबंध एवं कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है।

उत्तर -पश्चिम- इस दिशा में रसोई होने से परिवार में आपस में एक-दूसरे के लिए लगाव में कमी आती है।

पश्चिम दिशा- इस दिशा में रसोई होने से धन संचय में समस्या आती है। अगर इस दिशा में आप किचन रखेंगे, तो हेल्थ तो सही रहेगी, लेकिन पैसों को जोड़ने में दिक्कत होगी।

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने