Vastu Tips: ईशान कोण एवं ब्रह्मस्थान में शौचालय होना क्या ठीक है?
वास्तु के अनुसार हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन चीजों का पालन करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। यहां आप ये जान सकते हैं।
वास्तु के अनुसार कई तरह की चीजें आपके लिए कई तरह के बदलाव लाती है। अगर घर में वास्तु दोष है तो आपको कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इनका सीधा संबंध वास्तु और नेगेटिव एनर्जी से है। यहां हम आपको वास्तु दोषों और इन वास्तु दोषों को दूर करने के बारे में भी बताएंगे। इस तरह आप घर का वास्तु दोष दूर करके आप घर में पॉजिटिव एनर्जी पा सकते हैं। यहां हम इसी तरह के कुछ वास्तु टिप्स की बात करेंगे।
घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए?
घर का मुख्य द्वार आग्नेय कोण में होना और घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां पूर्व दिशा में गलत होती हैं। वास्तु के अनसार इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके घर में पॉजिविटी की कमी रहती है।
ईशान कोण एवं ब्रह्मस्थान में शौचालय होना क्या ठीक है?
ईशान कोण एवं ब्रह्मस्थान में शौचालय का होना एक बड़ा वास्तु दोष होता है। यह दोष स्वास्थ्य एवं धन संबंधी समस्या के बड़े कारण होते हैं। इस स्थान में वास्तु के अनुसार चीजें नहीं होनी चाहिए। घर में ब्रह्मस्थान को खाली छोड़ना चाहिए। इस दिशा में घर में कोई निर्माण नहीं करवाना चाहिए।
शौचालय में वास्तु दोष ठीक करने के लिए क्याकरें?
शौचालय में हिमालयन साल्ट लैंप रखें। एक कांच की प्याली में नमक, फिटकारी, कपूर एवं पांच लौंग रखें। इन्हें प्रति सप्ताह बदल दिया करें। इससे घर में वास्तु दोष नहीं रहता है और वास्तु के अनुसार चीजें सही रहती हैं। रात को शौचालय में पानी भरकर रखें तथा उसे सुबह फ्लश कर दें। शौचालय में वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखें। अंदर ताजी हवा आना और अंदर की हवा जाना बहुत जरूरी है। इससे नेगेटिविटी कम रहती है।
किस दिशा में कमरा जरूर हो?
यदि पूर्व दिशा में कोई कमरा न हो तो ऐसा घर धन, पुत्र, यश और आयु देने वाला तथा शोक और मोह का नशा करने वाला होता है। दक्षिण दिशा में कोई कमरा न हो तो ऐसा घर धनका नशा करने वाला, कुलका क्षय करने वाला और सभी प्रकार के रोग तथा भय देने वाला होता है। पश्चिम दिशा में कोई कमरा न हो तो ऐसा घर मित्र, भाई-बन्धु तथा पुत्रोंका नाश करनेवाला, अनेक शत्रुतापूर्ण उत्पन्न करनेवाला तथा सभी प्रकार के भय उत्पन्न होता है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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