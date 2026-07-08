Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Vastu Tips: ईशान कोण एवं ब्रह्मस्थान में शौचालय होना क्या ठीक है?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

वास्तु के अनुसार हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन चीजों का पालन करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। यहां आप ये जान सकते हैं। 

Vastu Tips: ईशान कोण एवं ब्रह्मस्थान में शौचालय होना क्या ठीक है?

वास्तु के अनुसार कई तरह की चीजें आपके लिए कई तरह के बदलाव लाती है। अगर घर में वास्तु दोष है तो आपको कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इनका सीधा संबंध वास्तु और नेगेटिव एनर्जी से है। यहां हम आपको वास्तु दोषों और इन वास्तु दोषों को दूर करने के बारे में भी बताएंगे। इस तरह आप घर का वास्तु दोष दूर करके आप घर में पॉजिटिव एनर्जी पा सकते हैं। यहां हम इसी तरह के कुछ वास्तु टिप्स की बात करेंगे।

घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए?

घर का मुख्य द्वार आग्नेय कोण में होना और घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां पूर्व दिशा में गलत होती हैं। वास्तु के अ‌नसार इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके घर में पॉजिविटी की कमी रहती है।

ईशान कोण एवं ब्रह्मस्थान में शौचालय होना क्या ठीक है?

ईशान कोण एवं ब्रह्मस्थान में शौचालय का होना एक बड़ा वास्तु दोष होता है। यह दोष स्वास्थ्य एवं धन संबंधी समस्या के बड़े कारण होते हैं। इस स्थान में वास्तु के अनुसार चीजें नहीं होनी चाहिए। घर में ब्रह्मस्थान को खाली छोड़ना चाहिए। इस दिशा में घर में कोई निर्माण नहीं करवाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:Vastu Dosh: अगर घर तिकोना या एल शेप का है तो वास्तु के अनुसार क्या हैं दोष

शौचालय में वास्तु दोष ठीक करने के लिए क्याकरें?

शौचालय में हिमालयन साल्ट लैंप रखें। एक कांच की प्याली में नमक, फिटकारी, कपूर एवं पांच लौंग रखें। इन्हें प्रति सप्ताह बदल दिया करें। इससे घर में वास्तु दोष नहीं रहता है और वास्तु के अनुसार चीजें सही रहती हैं। रात को शौचालय में पानी भरकर रखें तथा उसे सुबह फ्लश कर दें। शौचालय में वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखें। अंदर ताजी हवा आना और अंदर की हवा जाना बहुत जरूरी है। इससे नेगेटिविटी कम रहती है।

ये भी पढ़ें:Vastu Tips: कैसे एक्टिवेट करें अपने घर की दक्षिण की दिशा को

किस दिशा में कमरा जरूर हो?

यदि पूर्व दिशा में कोई कमरा न हो तो ऐसा घर धन, पुत्र, यश और आयु देने वाला तथा शोक और मोह का नशा करने वाला होता है। दक्षिण दिशा में कोई कमरा न हो तो ऐसा घर धनका नशा करने वाला, कुलका क्षय करने वाला और सभी प्रकार के रोग तथा भय देने वाला होता है। पश्चिम दिशा में कोई कमरा न हो तो ऐसा घर मित्र, भाई-बन्धु तथा पुत्रोंका नाश करनेवाला, अनेक शत्रुतापूर्ण उत्पन्न करनेवाला तथा सभी प्रकार के भय उत्पन्न होता है।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:क्या नए घर में पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए?
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Vastu Tips
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने