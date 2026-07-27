Vastu tips: धन वैभव की कमी है तो कौन सा पौधा लगाएं, वास्तु के अनुसार जानें हल
Vastu tips in hindi:वास्तु के अनुसार तुलसी, गुडहल, कनेर आदि के पौधे वास्तु के अनुसार बहुत खास माने जाते हैं। ऐसे में आप इनके बारे में यहां जान सकते हैं कि इनसे क्या लाभ हैं।
विभिन्न समस्याओं का हल पेड़ और पौधों में भी छिपा है। अगर वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि पेड़ और पौधों को वास्तु के अनुसार लगाया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है और घर में खुशियां रहती हैं। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कुछ खास तरह के पौधे अगर आप घर में लगाते हैं तो घर में धन वैभव तो आएगा ही साथ ही आप भी खुश रहेंगे। आइए जानें इन पौधों के बारे में। इसके अलावा वास्तु के अनुसार इनसे क्या लाभ मिलता है, वो भी जानें
भौतिक सुविधाओं व धन वैभव के लिए कौन से पौधे लगाएं?
अगर आप परिवार में रहते हैं और चाहते हैं कि आपका घर खुशियों और सुख से भरा रहे तो आपको घर में पारिवारिक सुख और ज्ञान अर्जन करने के लिए केले, गेंदे का पौधा लगाना शुभ फल देता है। इसके अलावा अगर किसी को मानसिक तनाव रहता है, तो कनेर, चमेली, पलाश आदि के पौधे लगाएं। इससे मानसिक तनाव कम होता है। अगर आपके घर में जीवन में भौतिक सुविधाओं व धन वैभव की कमी है, तो गूलर, कनेर एवं तुलसी के पौधे लगाने चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी आपके घर की आध्यात्मिक एनर्जी को बढ़ाता है, इसलिए घर में इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है। मनी प्लांट भी सभी के घर में होत है। ऐसा कहा जाता है कि धन के लिए और आर्थिक तौर पर स्थिरता लाने के लिए यह खास है। इसे घर के दक्षिण-पूर्व कोने में रखना चाहिए। जेड प्लांट भी वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है, इसे पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में समृद्धि और सकारात्मकता आती है।
मेहनत का फल नहीं मिलता है तो कौन से पौधे लगाएं?
व्यावसायिक कौशल बढ़ाने एवं व्यापार की वृद्धि के लिए अपामार्ग एवं पान के पौधे लगाने चाहिए, इसे आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री में लगा सकते हैं। साहस, पराक्रम और कार्यशक्ति बढ़ाने के लिए गुड़हल एवं लाल चंदन के पौधे लगाने चाहिए।
अगर पूरी मेहनत करते हैं या फिर मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, तो फिर शमी एवं वैजयंती के पौधे लगाने चाहिए। स्नेक प्लांट नेगेटिव एनर्जी से से सुरक्षा के लिए इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखा जा सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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