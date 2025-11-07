Vastu tips in hindi: घर की चौखट से जुड़े वास्तु नियम जानते हैं आप, सहीं नियमों से मिलती है मां लक्ष्मी की कृपा

घर की चौखट यानी दहलीज वास्तु के अनुसार बहुत महत्व रखती है। इसको लेकर आपको वास्तु के नियम पता होने चाहिए। दरअसल शास्त्रों में और वास्तु में इसका बहुत अधिक महत्व है। घर का मुख्य गेट और चौखट को हमेशा साफ रखना चाहिए, इससे घर में समृद्धि आती है, क्योंकि इसका संबंध मां लक्ष्मी से हैं। अगर घर में कोई शुभ कार्य होते हैं, तो देहरी पूजन सबसे पहले किया जाता है। दहलीज पर खड़े होकर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। यह ठीक नहीं माना जाता, इस लिए घर में अगर कोई मेहमान आए तो घर की दहलीज पर खड़े होकर उके पैर नहीं छूने चाहिए। कभी भी घर में आए मेहमान का स्वागत और उसको जाते समय विदाई दहलीज पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। यह वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। इसके लिए अलावा अगर आपके जूते या चप्पल गंदे हैं, तो अपने चप्पल, जूते या फिर गंदे पैर कभी भी दहलीज पर नहीं रगड़ने चाहिए। इससे दहलीज का अपमान होता है। इसके अलावा दहलीज पर पैर पटकना अच्छा नहीं माना जाता। यह नेगेटिव एनर्जी लाता है। दहलीज पर खड़े होकर ना कभी किसी को पैसा देना चाहिए और ना किसी से पैसा लेना चाहिए।