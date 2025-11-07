Vastu tips in hindi: घर की चौखट से जुड़े वास्तु नियम जानते हैं आप, सहीं नियमों से मिलती है मां लक्ष्मी की कृपा

Hindustan Hindi News
Fri, 7 Nov 2025 02:38 PMAnuradha Pandey
घर की चौखट यानी दहलीज वास्तु के अनुसार बहुत महत्व रखती है। इसको लेकर आपको वास्तु के नियम पता होने चाहिए। दरअसल शास्त्रों में और वास्तु में इसका बहुत अधिक महत्व है। घर का मुख्य गेट और चौखट को हमेशा साफ रखना चाहिए, इससे घर में समृद्धि आती है, क्योंकि इसका संबंध मां लक्ष्मी से हैं। अगर घर में कोई शुभ कार्य होते हैं, तो देहरी पूजन सबसे पहले किया जाता है। दहलीज पर खड़े होकर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। यह ठीक नहीं माना जाता, इस लिए घर में अगर कोई मेहमान आए तो घर की दहलीज पर खड़े होकर उके पैर नहीं छूने चाहिए। कभी भी घर में आए मेहमान का स्वागत और उसको जाते समय विदाई दहलीज पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। यह वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। इसके लिए अलावा अगर आपके जूते या चप्पल गंदे हैं, तो अपने चप्पल, जूते या फिर गंदे पैर कभी भी दहलीज पर नहीं रगड़ने चाहिए। इससे दहलीज का अपमान होता है। इसके अलावा दहलीज पर पैर पटकना अच्छा नहीं माना जाता। यह नेगेटिव एनर्जी लाता है। दहलीज पर खड़े होकर ना कभी किसी को पैसा देना चाहिए और ना किसी से पैसा लेना चाहिए।

घर का मेन गेट हमेशा साफ रखना चाहिए, यहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी का वास भी यही से होता है। रोज सुबह उठकर मेन गेट और चौखट को साफ करना चाहिए। मुख्य द्वार पर रात में भी पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐसा करने पर घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अगर संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज जरूर बनवाएं। जिससे बाहर का कचरा अंदर आने से रुकेगा।घर के आस-पास अगर कोई सूखा पेड़ या ठूंठ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी वजह से वास्तु दोष बढ़ते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

