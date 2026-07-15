वास्तु टिप्स: घर में डमरू, स्फटिक के पिरामिड, स्वास्तिक से कैसे दूर होंगी परेशानी
vastu dosh: घर में समस्याएं कम होने का नाम तो नहीं ले रही हैं। कहीं इनका कारण आपके घर का वास्तु दोष तो नहीं। ऐसे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप वास्तु दोष दूर कर सकते हैं।
घर में बहुत सी समस्याएं आ रही हों, तो वास्तु के कुछ उपाय राहत देंगे। इसके लिए आप मंगल यंत्र से लेकर शिव का डमरू तक अपने घर में रख सकते हैं। इन चीजों को कहां रखना है और इन चीजों के रखने से क्या लाभ होता है। यहां हम आपको बता रहे हैं। इस तरह वास्तु दोषों को आप कम कर लेंगे और आपकी समस्याएं कम होंगी। इन उपायों से पॉजिटिविटी तो आती ही है साथ ही बैलेंस भी आता है।
भगवान शिव का डमरु कहां रखें
अगर आपके घर में डमरु ऐसे ही पड़ा रहता है तो आपको शिव की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए वास्तु के अनुसार डमरु को सही जगह पर रखना चाहिए। एक डमरू घर के ईशान कोण में रख दें। दक्षिण दिशा में एक मंगल यंत्र लगा दें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का डमरु बहुत शुभ होता है, इसे ईशान कोण में घर में रखने से घर से नेगेटिविटी कम होती है। इसलिए इसे ईशान कोण में रखना चाहिए। इससे आपकी परेशानी कम होंगी।
एक चौकोर पीले फ्रेम की घड़ी रखें
घर के मध्य में एक चौकोर पीले फ्रेम की घड़ी रखें या लगाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के बीच में चौकोर पीले फ्रेम की घड़ी लगाना अच्छा माना जाता है, इससे घर में स्थिरता और बैलेंस आता है, जिससे घर में आ रही परेशानियों का अंत होता है। इसे घर के उत्तर या पूर्व में लगा सकते हैं।
चारों कोणों में स्फटिक के पिरामिड
घर के चारों कोणों में स्फटिक के पिरामिड रखें। घर की पश्चिम दिशा में एक पीतल के छोटे से लोटे में फिटकरी भर कर रख दें। स्फटिक के पिरामिड प्राकृतिक क्रिस्टल से बने होते हैं, वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि ये पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं और आपकी लाइफ में एकाद्रता लाते हैं। इनसे घर के वास्तु दोष शांत होते हैं। इसके साथ क्रिस्टल पिरामिड को अक्सर धन-धान्य लाते हैं इसलिए इन्हे अपने सेफ में रखना चाहिए।
अलग-अलग कोणों में लगाएं स्वास्तिक
वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वस्तिक शुभ माने जाते हैं, इन्हें कहीं भी लगा दो,इनसे समृद्धि तो आती है साथ ही पॉजिटिव एनर्जी का भी अहसास होता है। वास्तु के अनुसार अलग-अलग कोणों में अलग-अलग रंग के स्वास्तिक लगाने चाहिए। अग्नि कोण में लाल रंग का स्वस्तिक लगाएं। दक्षिण-पश्चिम में पीले रंग का स्वस्तिक लगाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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