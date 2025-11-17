Vastu tips: घर की चौखट ऐसी होगी, तो मां लक्ष्मी रहेंगी प्रसन्न, जानें वास्तु नियम

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Vastu tips in hindi:वास्तु शास्त्र में घर की चौखट का बहुत अधिक महत्व है। घर की चौखट की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाा है कि घर यह घर का एंट्री स्थल है, इसलिए यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आती है

Mon, 17 Nov 2025 03:24 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
वास्तु शास्त्र में घर की चौखट का बहुत अधिक महत्व है। घर की चौखट की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाा है कि घर यह घर का एंट्री स्थल है, इसलिए यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आती है, इसलिए इस जगह का वास्तु बिलकुल ठीक होना चाहिए। सबसे पहले घर बनवाते समय घर की चौखट से जुड़े कुछ वास्तु नियमों का धयान रखना चाहिए। वहीं पूजा के बाद भी घर की चौखट से जुड़ी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए जानें घर की चौखट से जुड़ी बातें:

ऐसा कहा जाता है घर की चौखट मां लक्ष्मी से जुड़ी है, इसलिए इस पर पैर ना रखें, इससे देवी-देवताओं का अपमान होता है। जिस प्रकार मंदिर में प्रवेश करते समय मंदिर की चौखट को स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार घर की चौखट का भी अनादर नहीं करना चाहिए। घर की चौखट सिर्फ चौखट ही नहीं पूजनीय स्थल है। किसी भी विवाह आदि में सबसे पहले देहरी पूजन किया जाता है। अगर घर की चौखट से जुड़ी सभी बातों को माना जाता है, इससे घर में सकारात्मक एनर्जी और मां लक्ष्मी का ही प्रवेश होता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आपको कभी भी चौखट पर पैर नहीं रखना चाहिए। बाहर जाते समय इस पर पैर न रखें, इसे लांघकर निकलना चाहिए। अगर नया घर बन रहा है, तो चौखट लगवाने के लिए आपको किसी ज्योतिष से पूछना चाहिए। चौखट लगाने के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, और शुक्रवार शुभ दिन माने जाते हैं।

चौखट को लगाते समय तिथि का रखें ध्यान

चौखट को लगाते हैं तिथियों का भी ध्यान रखें। प्रतिपदा में चौखट लगाने से दुख, तृतीय में लगाने से रोग, चतुर्थी में लगाने से कुल नाश, षष्टी में लगाने से धनहानि, और दशमी, पूर्णिमा, और अमावस्या में लगाने से शत्रु बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है घर की चौखट मां लक्ष्मी से जुड़ी है, इसलिए इस पर पैर ना रखें, इससे देवी-देवताओं का अपमान होता है। जिस प्रकार मंदिर में प्रवेश करते समय मंदिर की चौखट को स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार घर की चौखट का भी अनादर नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक चौखट या दहलीज साफ सुथरी और सही हालत में होनी चाहिए। वास्तु के मुताबिक लकड़ी से बनी चौखट शुभ मानी जाती है।अगर लकड़ी की चौखट नहीं बनवानी है, तो मार्बल की चौखट बनाई जा सकती है।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

