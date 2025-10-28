Hindustan Hindi News
घर का बीच का स्थान कैसा हो, यहां क्या रखें, क्या नहीं, जानें वास्तु के अनुसार क्या है नियम

संक्षेप: vastu shastra: आपके घर का बीच का स्थान ब्रह्मस्थान कहलाता है। इस स्थान पर गड्ढा,पानी व गंदगी न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु में इस स्थान का खास महत्व है।  

Tue, 28 Oct 2025 09:18 AM
आपके घर का बीच का स्थान ब्रह्मस्थान कहलाता है। इस स्थान पर गड्ढा,पानी व गंदगी न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु में इस स्थान का खास महत्व है। ईशान कोण की ही भांति इस स्थान को भी सदैव साफ-सुथरा व हल्का रखना चाहिएस मतलब इस स्थान में गंदगी और भारी चीज ना रखें, अगर रखते हैं, तो यह बड़ा वास्तु दोष है। इस जगह में आपके घर में ना बहुत ऊंचा हो और ना ही गड्ढा या बैठा हुआ हो। जितना हो सके इस स्थान को खाली रखें। अगर आप घर के ब्रह्मस्थान में सोफे रखते हैं, तो वास्तु के अनुसार यह सही नहीं। इस जगह झाड़ू,पौंछा आदि चीजों को बिल्कुल न रखें। ब्रह्मस्थान पर किसी भी अग्नि से जुड़ा काम नहीं करें,क्योंकि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में मन-मुटाव हो जाता है। ब्रह्मस्थान में जूठन भी नहीं डालनी चाहिए।

ब्रह्मस्थान पर वास्तु दोष किन कारणों से होता है। घर के बीच में सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से सीढ़ियों से भवन की एनर्जी रुक जाती है। अगर घर के बीच में कचरा या गंदगी हो तो पूरे भवन की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। गहरे रंग, लाल या काले रंग की पॉजिटिव एनर्जी आपके घर की एनर्जी को रोक देते हैं। अगर आपके घर में ब्रह्मस्थान में शौचालय यहां पर होता है तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोष है, इससे परिवार की हेल्थ पर बड़ा असर पड़ता है। यह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। यहां अगर मास्टर बेडरूम होता है, तो घर के मुखिया की हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यहां पर रसोईघर होने से हेल्थ और पैसा दोनों की ही हानि होती है।

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

