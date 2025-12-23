Vastu tips: घर में कैंची कहां रखें, जानें इससे जुड़े वास्तु टिप्स

संक्षेप: Vastu tips in hindi:कैंची किसके घर में नहीं होती। कई ऐसे रोज के काम हैं, जिन्हें आप बिना कैंची के नहीं कर सकते हैं। आइए यहां हम आपको बता रहे हैं, कैंची के बारे में,

कैंची किसके घर में नहीं होती। कई ऐसे रोज के काम हैं, जिन्हें आप बिना कैंची के नहीं कर सकते हैं। आइए यहां हम आपको बता रहे हैं, कैंची के बारे में, इसके इसे कहां रखना चाहिए और इसको रखने को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि घर में इसे गलत तरीके से रखते हैं, तो इससे नुकसान भी होता है। आइए जानें वास्तु के अनुसार कैंची को कैसे रखना चाहिए और कहां रखना चाहिए। यहां कैंची के बारे में बता रहे हैं, वास्तु सलाहकार आचार्य मुकुल रस्तोगी:

कैंची को हमेशा घर में छिपाकर ही रखना चाहिए, इसे ऐसे रखना चाहिए कि घर में हर किसी आते -जाते को कैंची ना दिखे। कोशिश करें कि कैंची हर समय नहीं दिखनी चाहिए।

कैंची मांगने अगर आपके घर कोई आए, तो कोशिश करें कि कभी भी किसी को उधार या मांगने पर कैंची नहीं देनी चाहिए।

अधिकतर सब्जियां काटने के लिए लोग रसोई घर में भी कैंची रखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रसोईघर में कैंची को सीधा करके नहीं, बल्कि उल्टा करके ही रखनी चाहिए।

इसके अलावा जहां भी कैंची रखते हैं, तो खोलकर ना रखें, इससे घर में क्लैश होता है, कैंची को हमेशा बंद करके ही रखें।

कभी भी कैंची घर में ही किसी को दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि धार की ओर से किसी को नहीं देनी चाहिए। हमेशा सभी को पीछे से पकड़कर देना चाहिए।

अपने बेडरूम में कैंची नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यहां कैंची रखने से पति-पत्नी के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं।