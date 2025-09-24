Vastu tips: नया घर बनवाने जा रहे हैं, तो किन वास्तु उपायों को अपनाएं

अगर आप नया घर बनवाने जा रहे हैं, तो आपको घर में वास्तु के कुछ उपायों का खास ध्यान रखना चाहिए। खासकर मुख्यद्वार, पिलर, फर्श, बाॉथरुम, प्लाट के आकार आदि को लेकर पहले से किसी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह ले लें। इस प्रकार आप आसानी से घर में वास्तु के जरिए खुशहाली और समृद्धि पा सकते हैं।

अगर आप नया घर बनवाने जा रहे हैं, तो आपको घर में वास्तु के कुछ उपायों का खास ध्यान रखना चाहिए। खासकर मुख्यद्वार, पिलर, फर्श, बाॉथरुम, प्लाट के आकार आदि को लेकर पहले से किसी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह ले लें। इस प्रकार आप आसानी से घर में वास्तु के जरिए खुशहाली और समृद्धि पा सकते हैं। यहां जानें आपको वास्तु के अनुसार किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहां जानें वास्तु उपाय-

घर का मुख्य द्वार पूरे घर में सबसे बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी द्वार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको घर में मुख्य द्वार हाई क्वालिटी वाली लकड़ी से बना होना चाहिए और घर के अन्य दरवाजों से ऊंचा होना चाहिए। यह देखने में भी सुंदर और आकर्षक होना चाहिए । इस दरवाजे पर आपको सुंदर नेमप्लेट और शुभ तोरण लगाना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के सारे द्वार अंदर की ओर ही खुलने चाहिए।

अगर घर में पिलर बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि पिलर या कॉलम की संख्या सम होनी चाहिए, विषम संख्या में पिलर ना बनवाएं। घर में पर्याप्त जगह खिड़की और दरवाजे बनवाएं। घर में धूप और हवा अच्छे से आनी चाहिए।

घर में पानी के निकास के लिए फर्श का जो ढाल है, वह एक तरफ यानी उत्तर या पूर्व की ओर ही होना अच्छा रहता है। या किसी भी भवन के फर्श कभी भी ऊंचे-नीचे नहीं होने चाहिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर का निर्माण करा रहे हैं, तो पहले दक्षिण दिशा से शुरू कराएं।

वास्तु के अनुसार जिस प्लॉट पर घर बनाया जा रहा है, उसका आकार वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए। जो चारों दिशाओं में सीधा हो। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:1 या 1:1.5 या अधिकतम 1:2 होना चाहिए।