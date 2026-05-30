Vastu Tips: बालकनी में इन 3 पौधों को लगाने से दूर होगी नेगेटिविटी, घर की खिड़कियां करें आवाज तो ना करें नजरअंदाज
मान्यता है कि अगर घर की बालकनी और खिड़कियां उचित दिशा और सही जगह पर बनीं हो, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सुख-शांति की बढ़ोतरी होती है। वहीं, अगर घर में बालकनी और खिड़की सही जगह पर ना हों, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे घर-परिवार में पड़ता है।
बालकनी और खिड़कियां घर का एक अहम हिस्सा होती हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, बालकनी और खिड़कियों का खास महत्व होता है, क्योंकि ये घर में ऊर्जा के प्रवाह के मुख्य रास्ते होते हैं। मान्यता है कि अगर घर की बालकनी और खिड़कियां उचित दिशा और सही जगह पर बनीं हो, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सुख-शांति की बढ़ोतरी होती है। वहीं, अगर घर में बालकनी और खिड़की सही जगह पर ना हों, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे घर-परिवार में पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको वास्तु शास्त्र के मुताबिक बताएंगे कि घर में बालकनी और खिड़कियां कैसी होनी चाहिए?
वास्तु में बालकनी और खिड़कियों का महत्व
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की खिड़कियां और बालकनी ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक ऊर्जा के लिए होती हैं। माना जाता है कि जब ये दोनों सही दिशा में और साफ-सुथरे रहते हैं तो घर में तालमेल, अच्छे मौके और मानसिक शांति आती है। अगर बालकनी गंदी या बिखरी हुई हो तो यह ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकती है और घर में ठहराव का अहसास करा सकती है।
खिड़कियां से जुड़े वास्तु नियम
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में खिड़कियां होना बहुत जरूरी है। खिड़कियों से ही नकरात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। हवा और सूर्य का प्रकाश भी खिड़कियों के माध्यम से ही कमरों में आता है। घर में खिड़कियां बनवाते समय कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं-
इन बातों का रखें ध्यान
- खिड़कियां खोलने या बंद करने पर आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे घर का शांत माहौल प्रभावित हो सकता है।
-वास्तु के अनुसार घर में खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए, जैसे 2, 4 या 6।
-खिड़कियों का आकार दीवार के अनुपात में होना चाहिए, न बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा।
-एक ही दीवार पर बहुत अधिक खिड़कियां बनवाने से बचना चाहिए।
-घर की पूर्व दिशा में खिड़की होना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे सुबह की सूर्य किरणें सीधे घर में प्रवेश करती हैं।
-यदि पूर्व दिशा में खिड़की बनाना संभव न हो, तो वहां रोशनदान बनवाया जा सकता है।
-खिड़कियों की समय-समय पर सफाई, मरम्मत और पेंटिंग करवाते रहना चाहिए।
-खिड़कियों पर हल्के रंग और हवा आने-जाने वाले कपड़े के पर्दे लगाना बेहतर माना जाता है।
कैसी और किस दिशा में होनी चाहिए बालकनी
-वास्तु के अनुसार उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा में बनी बालकनी सबसे शुभ मानी जाती है।
-पूर्व दिशा की बालकनी सुबह की सूर्य किरणों को घर में लाती है, जिससे स्वास्थ्य और ऊर्जा में वृद्धि होती है।
-उत्तर दिशा की बालकनी आर्थिक उन्नति, करियर में प्रगति और नए अवसरों से जुड़ी मानी जाती है।
-उत्तर-पूर्व दिशा की बालकनी मानसिक शांति, आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है।
बालकनी में कौन से पौधे लगाना होता है शुभ
वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को सकारात्मक ऊर्जा का स्त्रोत माना गया है। अगर बालकनी की बात करें, तो आप यहां तुलसी, चमेली, मनी प्लांट को लगा सकते हैं। ये वातावरण को शुद्ध करते ही हैं, साथ ही पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। वहीं, कैक्टस जैसे कांटेदार पौधों को मुख्य बालकनी में रखने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन्हें ऊर्जा में बाधा उत्पन्न करने वाला माना जाता है।
इन गलतियों से बचें
खिड़कियों के सामने भारी फर्नीचर रखने से बचना चाहिए।
बालकनी को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
टूटे हुए गमले या खराब सजावटी सामान संभालकर रखने से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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