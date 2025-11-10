Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu Tips: Habits That Block Peace and Prosperity in Your Home
घर में शांति और बरकत चाहिए तो भूलकर भी न करें ये काम

घर में शांति और बरकत चाहिए तो भूलकर भी न करें ये काम

संक्षेप: कभी-कभी लगता है कि घर में पैसा तो आता है, लेकिन टिकता नहीं। सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है या अचानक खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई लोग कहते हैं- घर की बरकत रुक गई है। दरअसल, बरकत का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और स्थिरता से होता है।

Mon, 10 Nov 2025 04:16 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कभी-कभी लगता है कि घर में पैसा तो आता है, लेकिन टिकता नहीं। सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है या अचानक खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई लोग कहते हैं- घर की बरकत रुक गई है। दरअसल, बरकत का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और स्थिरता से होता है। जब ये ऊर्जा कमजोर होती है, तब घर में नेगेटिविटी, कलह और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। आइए जानते हैं किन-किन छोटी आदतों और बातों से घर की बरकत रुक जाती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नाखून दांतों से काटना- ज्योतिष और वास्तु दोनों के अनुसार, नाखून दांतों से काटना बेहद अशुभ माना जाता है। यह आदत न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह आपके शरीर की ऊर्जा को भी कमजोर करती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बार-बार ऐसा करता है, उसके घर में बरकत धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसलिए इस आदत को तुरंत छोड़ना चाहिए।

बाएं पैर से कपड़े पहनना- सुबह तैयार होते वक्त अगर आप हमेशा बाएं पैर से कपड़े पहनते हैं, तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। परंपरागत रूप से दाएं पैर को शुभ माना गया है, क्योंकि यह सूर्य और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। बाएं पैर से कपड़े पहनना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आर्थिक स्थिरता पर असर डालता है। कोशिश करें कि कपड़े हमेशा दाएं पैर से पहनना शुरू करें।

ये भी पढ़ें:शनि के मार्गी होने से इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

मेहमानों से नाराजगी- कई बार घर में मेहमानों के आने पर हमें झुंझलाहट होती है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है- अतिथि देवो भवः। जो घर मेहमानों के आने पर नाखुश हो जाता है या नाराज होता है, वहां लक्ष्मी का वास धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। अतिथि को खुश मन से देखना, स्वागत करना और आदर देना घर में शुभता और समृद्धि को बनाए रखता है।

घर का कूड़ा न फेंकना- वास्तु के अनुसार, घर में जमा हुआ कचरा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर कूड़ा कई दिन तक नहीं फेंका जाता या घर के किसी कोने में रखा रहता है, तो इससे घर की बरकत रुक जाती है। हर सुबह घर को साफ करें और कूड़ा उसी दिन बाहर निकाल दें। विशेष रूप से रसोई और पूजा स्थान को हमेशा स्वच्छ रखें।

टूटे या फटे सामान का प्रयोग- कई लोग घर में टूटे हुए बर्तन, घड़ी या फर्नीचर सालों तक रखते हैं। ये चीजें वास्तु दोष बढ़ाती हैं और गरीबी का संकेत मानी जाती हैं। टूटी चीजें न सिर्फ़ एनर्जी ब्लॉक करती हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी घर का माहौल भारी बना देती हैं। पुरानी टूटी चीजें तुरंत घर से बाहर कर दें।

संबंधियों से दुर्व्यवहार- शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने संबंधियों या बुजुर्गों से दुर्व्यवहार करता है उसकी बरकत धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। परिवार में झगड़ा, अपमान और मनमुटाव से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। माता-पिता, भाई-बहन या रिश्तेदारों के साथ मीठा व्यवहार रखें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Vastu Tips Maa Laxmi Upay
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने