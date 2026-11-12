Vastu Tips: घर में धूनी कैसे दें? जानें सही दिन और तरीका
Loban Guggal Dhuni Vastu Tips : वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में समय-समय पर धूनी जरूर दिखानी चाहिए क्योंकि इससे नेगेटिविटी काफी हद तक दूर होती है। जानें इसे देने का सही तरीका क्या है?
Dhuni Kaise Dena Chahiye Vastu Tips : वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में समय-समय पर धूनी दिखाना काफी फायदेमंद होता है। पूजा-पाठ के बाद घर में धूप-कपूर और कुछ चीजों को मिलाकर धूनी देने या दिखाने की परंपरा काफी पुरानी है। कुछ लोग ये काम सुबह करते हैं तो कुछ लोग शाम में। वास्तु मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिविटी का नामो निशान मिट जाता है। साथ ही ऐसे घरों में खुशहाली हमेशा बनी रहती है।
अगर किसी के घर में बार-बार तनाव की स्थिति बन रही है या फिर वहां रहने वालों का मन बैचेन रहता है कभी भी शांत नहीं रहता है तो उन्हें धूनी जरूर देनी चाहिए। वास्तु अनुसार जानते हैं कि धूनी के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे देने का सही दिन और तरीका क्या है?
धूनी के लिए करें इन चीजों का इस्तेमाल
लोग अपने-अपने हिसाब से धूनी देने के लिए अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के हिसाब से धूनी देने के लिए गुग्गल, लोबान, कपूर और पीली सरसों का इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। कुछ लोग धूनी के लिए कंडे और देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं। आप धूनी में इन चीजों को भी डाल सकते हैं।
घर में धूनी देने का सही तरीका
अगर आप घर में धूनी देने का मन बना रहे हैं तो नियम अनुसार समझ लें कि इसकी शुरुआत पूजा घर से करनी है। मंदिर के पास धूनी के बर्तन में गुग्गल, पीली सरसों, कपूर और लोबान को जला लें। पूजा घर से लेकर पूरे घर को धूनी का धुआं दिखा दें। पूजा घर के बाद आप किचन में जाए। मान्यता के अनुसार किचन में धूनी दिखाने से घर में बरकत और सुख-समृद्धि आती है।
बस ध्यान रखें कि खाने-पीने की जगह पर धूना ना दें। घर में विशेष तोर पर उन जगहों पर धूनी दिखाएं जहां रोशनी कम पहुंचती है। इन जगहों के अलावा घर के हर कोने में अच्छे से धूनी दिखाएं। माना जाता है कि कई बार कोनों में एनर्जी स्टक हो जाती है और यहां धूनी दिखाने से नेगेटिविटी कम होती है। सबसे आखिरी में घर के मुख्य द्वार पर धूनी का धुआं दिखाएं।
धूनी दिखाने का सही समय और दिन
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में धूनी दिखाने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे सही है। वहीं सुबह की पूजा के बाद और शाम में सूर्यास्त के बाद धूनी देना सही माना जाता है। खासतौर पर शाम के समय में दिखाए गए धूनी का बड़ा महत्व होता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम में धूनी का बर्तन लेकर ना जाएं। पूरे घर में धूनी देने के बाद आप इसे बालकनी या फिर किसी भी खुली जगह पर रख सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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