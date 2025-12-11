Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu tips gaay se dur hoga vastu dosh jahan ghar mein sabhi ko dikhe kamdhenu gaay vahan rakhein
बछड़े वाली गाय को रखने से आर्थिक बाधाएं होती हैं कम, कामधेनु की मूर्ति वहां रखें, जहां सभी को दिखे

संक्षेप:

गौसेवा और गोदान के लाभ तो आपको बता ही होंगे, शिवपुराण एवं स्कन्दपुराण में कहा गया है कि गौसेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता। इसी तरह वास्तु के अनुसार भी गाय का बहुत अधिक महत्व है।

Dec 11, 2025 08:50 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
गौसेवा और गोदान के लाभ तो आपको बता ही होंगे, शिवपुराण एवं स्कन्दपुराण में कहा गया है कि गौसेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता। इसी तरह वास्तु के अनुसार भी गाय का बहुत अधिक महत्व है। वहीं अधिकतर लोग घर में कामधेनु की बछड़े के साथ मूर्ति भी लगाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय और बछड़ा होते हैं और उनकी सेवा की जाती है, वहां पॉजिटिव एनर्जी होती है। आइए जानें वास्तु में गाय को क्यों बहुत खास माना गया है।

वास्तु दोष दूर करती है गाय

अग आप कहीं घर बनवाने जा रहे हैं, तो आपको उस जगह पर बछड़े वाली गाय को लाकर बांधना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उस भूमि के वास्तु दोष इससे अपनेआप समाप्त हो जाते हैं। इससे आपका काम बिना किसी विघ्न के पूरा होता है और आर्थिक बाधाएं नहीं आतीं हैं। वास्तु के अनुसार भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पहले उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांधते हैं, तो नवजात बछड़े को जब गाय दुलारकर चाटती है तो उसका फेन भूमिपर गिरकर उसे पवित्र बनाता है। उससे वहां के सभी दोषों का निवारण हो जाता है।

वास्तु के अनुसार घर में लगाते हैं कामधेनु की मूर्ति

अधिकतर लोगों के घर में कामधेनु की मूर्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति को घर में ऐशी जगह लगाना चाहिए, जहां से यह सभी को दिखाई दे। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी रहती है। दिशा की बात करें तो इसे उत्तर-पूर्व कोने यानी ईशान कोण में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार आप घर के मुख्य द्वार पर भी कामधेनु की मूर्ति या फिर तस्वीर लगा सकते हैं। पीतल, तांबा, चांदी या सोने से बनी कामधेनु गाय की मूर्ति रखना शुभ मानी जाती हैं। लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि मूर्ति में बछड़ा भी जरूर होना चाहिए। वरना आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
